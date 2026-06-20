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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر مرتضى بعد نهاية «ورد على فل وياسمين»: أحببت إلهام وطارق وكنت أشاهد الحلقات أكثر من مرة

صبا مبارك
صبا مبارك
يمنى عبد الظاهر

وجه المنتج تامر مرتضى رسالة مؤثرة إلى صناع وأبطال مسلسل «ورد على فل وياسمين»، عقب عرض الحلقة الأخيرة من العمل، مؤكدًا أن المسلسل ترك لديه حالة خاصة من الارتباط بالشخصيات والأحداث، كما أعرب عن امتنانه للجمهور الذى تابع العمل وتفاعل معه طوال فترة عرضه، مشيدًا بردود الفعل التى حققها المسلسل.

وقال تامر مرتضى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «الحقيقة إنى حبيت جدًا إلهام وطارق، ودايمًا كنت بتفرج على الحلقة أكتر من مرة، مش عشان شغل أو مراجعات، لكن ببساطة عشان كنت عايز أشوفهم تاني».

وأضاف: «النجمة صبا مبارك أمتعتنا وأبهرتنا، وأحمد عبد الوهاب كان من أنجح الاختيارات للدور، وأعتقد أن العمل يمثل خطوة مهمة فى مشواره».

وتابع: «من جوايا كنت متأكد إن ناس كتير هتحب الشخصيتين زى ما أنا حبيتهم، واختلفنا كتير كصناع على النهاية، ويمكن ده كان من أصعب القرارات، لأن أى نهاية لقصة زى دى هيكون لها مؤيدون وآخرون كانوا يتمنون نهاية مختلفة، وده معناه إن الجمهور ارتبط بالشخصيات وعاش معاها».

وأشار مرتضى إلى أنه تعلم الكثير خلال تجربته فى «ورد على فل وياسمين»، مؤكدًا اعتزازه بالعمل مع مجموعة من الفنانين وصناع الدراما الذين شاركوا فى تقديم المسلسل.

وأضاف: «أتوجه بالشكر لمنصة شاهد، ولكل من آمن بالعمل وساهم فى خروجه للنور، لأن نجاح أى عمل هو نتيجة تعاون ومجهود عدد كبير من الأشخاص».

كما حرص على توجيه تحية خاصة للراحل محمد مرزبان، قائلًا: «لا أقدر أن أنهى كلامى دون ذكر الأستاذ محمد مرزبان بكل الامتنان والوفاء، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وجعل ما قدمه من فن وخبرة ومحبة فى ميزان حسناته».

واختتم رسالته بتوجيه الشكر لفريق العمل والجمهور، مؤكدًا أن هناك رسالة أخرى سيخصصها للحديث عن جميع المشاركين فى المسلسل، كما وجه الشكر للمخرج توبة، والسيناريست عمرو سمير عاطف ووائل حمدى، إلى جانب مصطفى العوضى.

المنتج تامر مرتضى ورد على فل وياسمين للراحل محمد مرزبان النجمة صبا مبارك وأحمد عبد الوهاب

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