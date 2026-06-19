ماجدة خير الله تدافع عن نهاية "ورد على فل وياسمين": كانت مقنعة ومنطقية

أكدت الناقدة الفنية ماجدة خير الله أن نهاية مسلسل ورد على فل وياسمين كانت مقنعة، مشيرة إلى أنه لا توجد نهاية لأي عمل فني يمكن أن ترضي جميع المشاهدين، لأن لكل شخص تصورًا مختلفًا للأحداث والنهاية التي يتمناها.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة قناة صدى البلد، وتقديم أحمد دياب وسارة مجدي، أن بعض المشاهدين كانوا يتوقعون زواج بطلي العمل طارق وإلهام، وأن تنتهي الأحداث بنهاية سعيدة تتضمن حفل زفاف وارتداء فستان الفرح.

وأشارت إلى أن المسلسل كشف في نهايته عن تدهور الحالة الصحية للبطلة، موضحة أنه بعد أن كانت أسرتها ترفض فكرة زواجها، وافقت عليها في النهاية، لكن إرادة الله كانت فوق كل شيء.

ولفتت إلى أن عددًا كبيرًا من الجمهور اقتنع بالنهاية، مؤكدة أن اختلاف النهاية عن التوقعات كان أمرًا طبيعيًا ومبررًا دراميًا، خاصة أن البطلة كانت تعاني من مرض السرطان منذ الحلقات الأولى، كما أن حياة الشاب الذي تقدم للزواج منها لن تتوقف عند هذه التجربة.