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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مي كساب تعلق على نهاية ورد على فل وياسمين: ما الحب إلا كذبة ووهم كبير

مي كساب
مي كساب
يارا أمين

علقت الفنانة مي كساب على نهاية مسلسل ورد على فل وياسمين، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”، أثار تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.

وكتبت مي كساب: “قعدتوا تقولوا حب زي طارق.. أهي ماتت واتجوز عادي وعاش حياته.. وما الحب إلا كذبة ووهم كبير.”

تصدَّرت الفنانة صبا مبارك محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك عقب عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل ورد على فل وياسمين، والتي شهدت أحداثًا مؤثرة ومفاجئة انتهت بوفاة شخصية "أحلام" التي قدمتها صبا مبارك ضمن أحداث العمل.

وأثارت النهاية حالة واسعة من التفاعل بين الجمهور، حيث عبّر عدد كبير من المشاهدين عن حزنهم الشديد بعد رحيل شخصية "أحلام"، التي استطاعت أن تحجز مكانة خاصة لدى المتابعين منذ بداية عرض المسلسل، بفضل ما مرت به من صراعات إنسانية ومواقف مؤثرة جعلتها واحدة من أبرز شخصيات العمل.

وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي بالتعليقات التي أشادت بأداء صبا مبارك، مؤكدين أنها نجحت في تجسيد الشخصية بمشاعر صادقة وأداء متميز جعل الجمهور يتعاطف معها طوال الأحداث، فيما اعتبر كثيرون أن مشهد الوفاة كان من أقوى وأبرز مشاهد المسلسل وأكثرها تأثيرًا.

كما تداول الجمهور لقطات ومقاطع من الحلقة الأخيرة على نطاق واسع، لتتحول نهاية "أحلام" إلى حديث السوشيال ميديا، وسط إشادات كبيرة بالمعالجة الدرامية التي قدمها صناع العمل، والتي جاءت بعيدة عن التوقعات وحملت العديد من المفاجآت.

وحقق مسلسل "ورد على فل وياسمين" نجاحًا ملحوظًا طوال فترة عرضه، حيث استطاع جذب اهتمام المشاهدين من خلال قصته الاجتماعية الإنسانية وأحداثه المتشابكة، إلى جانب الأداء المميز لأبطاله الذين قدموا شخصيات متنوعة تركت أثرًا واضحًا لدى الجمهور.

ومع إسدال الستار على أحداث المسلسل، أكد عدد كبير من المتابعين أن شخصية "أحلام" ستظل من الشخصيات التي لا تُنسى، خاصة بعد النهاية الحزينة التي دفعت الجمهور للتفاعل بقوة، لتواصل صبا مبارك حصد الإشادات وتتصدر التريند بعد واحدة من أبرز محطاتها الدرامية في الفترة الأخيرة.

نهاية مسلسل ورد على فل وياسمين مسلسل ورد على فل وياسمين ورد على فل وياسمين مي كساب الفنانة صبا مبارك

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