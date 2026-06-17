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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كيف رسمت صبا مبارك رحلة إلهام نحو النهاية في “ورد على فل وياسمين

الفنانة صبا مبارك
الفنانة صبا مبارك
أوركيد سامي

  لم تعتمد رحلة إلهام، التي جسدتها صبا مبارك في مسلسل “ورد على فل وياسمين”، على الصدمات الدرامية المفاجئة، بل على تفاصيل صغيرة ومتراكمة جعلت رحلة المرض والوداع تبدو أكثر إنسانية وصدقًا. فمنذ اكتشاف إصابتها باللوكيميا، بدأت الشخصية تتغير تدريجيًا، ليس فقط على مستوى الأحداث، وإنما أيضًا في الشكل والأداء وطريقة تعاملها مع من حولها، لتقدم صبا واحدة من أكثر شخصياتها نضجًا وتعقيدًا.
وجاء التغير الجسدي بصورة تدريجية ومدروسة، اجادتها صبا مبارك بحرفية شديدة إذ بدأت آثار المرض تظهر شيئًا فشيئًا على ملامح إلهام، بينما انعكس ذلك أيضًا على أدائها الذي أصبح أكثر هدوءًا ورهافة، دون أن تفقد الشخصية روحها المرحة وابتسامتها المعتادة. وحتى في أصعب لحظاتها، ظلت تحاول منح من حولها الأمل والطمأنينة، وكأنها كانت تستعد للرحيل دون أن تترك خلفها شعورًا بالهزيمة.
ولعل اللافت أن إلهام لم تنشغل فقط بمصيرها، بل بما سيحدث لمن تحبهم بعد رحيلها. فبدأت علاقتها بابنها تتخذ شكلًا مختلفًا، إذ حاولت تدريجيًا أن تجعله أكثر استقلالًا وأقل تعلقًا بها، في محاولة لحمايته من صدمة الفقد. كما أوصت نجوى صديقتها بالاهتمام به، بينما كانت تخطط لأن ينشأ وسط نجوى ووالده حتى لا يشعر بالوحدة بعد غيابها.
وامتد أثر إلهام إلى طارق، الذي لم يكن وجودها في حياته مجرد قصة حب، بل نقطة تحول حقيقية. فالشاب المتردد الذي اعتاد ترك الآخرين يختارون عنه، بدأ بفضلها يعرف كيف يتخذ قراراته بنفسه ويتمسك بما يريده. ومع الوقت، أصبح أكثر قدرة على اتخاذ المواقف والدفاع عنها، وتمسك بإلهام حتى في أصعب مراحل مرضها، ليبدو واضحًا أنها لم تمنحه الحب فقط، بل ساعدته أيضًا على اكتشاف نسخة أكثر نضجًا وصدقًا من نفسه.
وربما لهذا السبب بدت إلهام وكأنها طيف عابر جاء إلى الدنيا ليزرع بعض السعادة في حياة الآخرين، ثم رحل بهدوء بعدما اطمأن أن كل من يحبهم أصبحوا قادرين على مواصلة حياتهم من دونه. تاركةً أثرًا، وحبًا، وذكريات، وأشخاصًا أصبحوا أفضل بفضل وجودها بينهم.
تدور أحداث مسلسل "ورد على فل وياسمين" في إطار درامي اجتماعي، حول قصة حب غير متوقعة تنشأ بين شخصيتين تنتميان إلى عالمين مختلفين تمامًا. المسلسل بطولة صبا مبارك، وأحمد عبد الوهاب، وفدوى عابد، ومن إخراج محمود عبد التواب، وتأليف وائل حمدي وعمرو سمير عاطف.

صبا مبارك اخبار الفن نجوم الفن

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