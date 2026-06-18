بكلمات مؤثرة .. صبا مبارك تنعى محمد مرزبان وتودّع "إلهام"

ودّعت الفنانة صبا مبارك شخصية «إلهام» التي جسدتها ضمن أحداث مسلسل «ورد على فل وياسمين»، وذلك عقب عرض الحلقة الأخيرة من العمل، معبرة عن تأثرها برحلة الشخصية والنهاية التي آلت إليها.

وشاركت صبا مبارك جمهورها مجموعة من الصور من كواليس ومشاهد المسلسل عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وأرفقتها برسالة مؤثرة تحدثت فيها عن تجربتها مع الشخصية.

وكتبت صبا: «رحلة إلهام وصلت لنهايتها، ويمكن النهاية كانت قاسية، وأنا زيكم كنت عايزة الأمور تمشي بشكل مختلف، لكن الأهم إننا نتعلم نهتم بنفسنا ونخليها أولوية».

وأضافت: «استمتعت بكل لحظة معاها، واتعلمت منها قد ما أديتها من قلبى لها. ممتنة لكل حد شاركنى الرحلة، من قدام الكاميرا أو وراها. ورحمة ونور على الفنان محمد مرزبان وشكرا لكل صناع العمل».

وحظيت كلمات صبا مبارك بتفاعل واسع من متابعيها، الذين أشادوا بأدائها في المسلسل وتأثروا بمصير شخصية «إلهام»



