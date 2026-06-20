الفنانة نهى صالح تعلن وفاة شقيقها الوحيد

أعلنت الفنانة نهى صالح وفاة شقيقها، ناعية إياه برسالة مؤثرة طالبة من جمهورها الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتبت نهى صالح عبر حسابها بـ إنستجرام: يا حبيبي يا حتة من قلبي يا أخويا الوحيد يا عمري كله ونبي ما تمشي ونبي خليك، ابتلاء ونبي يا رب مش هقدر عليه ونبي يا رب وجعه، أنا بحبه ده أخويا الوحيد يا رب أسعد أيامه النهاردة، بحبك بحبك أخويا الوحيد بكتب له عزاء بإيدي مع السلامة يا عمري كله مع السلامة يا خالد يا سيد الرجالة.

أعمال نهى صالح

وفي سياق آخر، شاركت نهى صالح في مسلسل الباطنية، الذي عُرض عام 2009، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

وتدور أحداث المسلسل في حي الباطنية حول تاجر مخدرات يدعى إبراهيم العقاد يمتلك مغلقًا للخشب كستار لتجارة المخدرات، تخرج ابنته عن طاعته، لتتزوج بضابط شرطة، بينما يقع ابنه بحب فتاة فقيرة تدعى وردة، يتزوجها عرفيًا، ليفرقهما الأب، فتسعى وردة للانتقام، وتتصاعد الأحداث.