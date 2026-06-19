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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إقبال كبير.. "شارع الفن" يجمع الطرب الأصيل وورش الأطفال بميدان المحطة في أسوان

مبادرة شارع الفن
مبادرة شارع الفن
أحمد البهى

برعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، تقديم فعاليات مبادرة "شارع الفن"، بميدان المحطة بمحافظة أسوان، ضمن المشروع القومي للفنون "الثقافة حياة"، في إطار توجه وزارة الثقافة نحو نشر الفنون والإبداع في الشوارع والميادين والفضاءات العامة وإتاحة الخدمات الثقافية والفنية للمواطنين.

وبدأت الفعاليات بورشة للفنون التشكيلية بعنوان "الهجرة النبوية"، نفذتها الفنانات مي عبد الهادي، وفاطمة علواني، وأميرة بهاء، وشهدت تفاعلا كبيرا من الأطفال المشاركين الذين أبدوا اهتماما بأعمال الرسم والتلوين المرتبطة بالمناسبة.

وتواصل البرنامج الفني بعرض لفرقة التخت الشرقي والموسيقى العربية بقيادة المايسترو عصام صلاح، حيث قدمت الفرقة باقة متنوعة من الأغنيات التي لاقت تفاعلا من الجمهور، من بينها: "طلع البدر"، "إلى رحاب يثرب"، "لاجل النبي"، "أما براوة"، "على رمش عيونها"، "في كل حي ولد عترة"، "زي ما خلتني أحبك"، "عجل داير"، "شمندورة"، و"نعناع الجنينة".

شهد الفعاليات يوسف محمود مدير عام فرع ثقافة أسوان، إلى جانب أعداد كبيرة من أهالي المحافظة الذين حرصوا على متابعة الأنشطة الفنية والثقافية المقدمة.

وأطلقت وزارة الثقافة أطلقت مبادرة "شارع الفن" في خمس محافظات هي: الإسكندرية، وأسوان، وكفر الشيخ، وبني سويف، والإسماعيلية، وذلك بعد النجاح الذي حققته المبادرة في القاهرة، حيث تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامجا فنيا وثقافيا متنوعا أسبوعيا، بما يتوافق مع طبيعة كل محافظة وخصوصيتها الثقافية.


ومن المقرر أن تتواصل الفعاليات التي ينفذها فرع ثقافة أسوان التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، من خلال عروض فنية لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة العقاد، وعرض للعرائس، إلى جانب ورشة فنية للأطفال بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين.
 

جيهان زكي الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة

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