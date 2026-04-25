نهى صالح تتألق بلوك جديد في أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة نهى صالح لجلسة تصوير جديدة، كشفت من خلالها عن تحول في إطلالتها، حيث ظهرت بلوك مختلف يعكس جرأة وأناقة متجددة، في خطوة تؤكد حرصها على التنوع ومواكبة أحدث اتجاهات الموضة.

وجاءت جلسة التصوير بعدسة المصورة جومانا رزق، التي نجحت في إبراز ملامح نهي بأسلوب عصري، جمع بين البساطة والجاذبية، مع تركيز واضح على التفاصيل الدقيقة التي تعكس روح الأناقة الحديثة.

وخطفت نهي الأنظار بإطلالة جديدة اعتمدت فيها على قصة شعر مختلفة، أضفت عليها طابعًا أكثر حيوية وانطلاقًا، كما تألقت بفستان أنيق من دار الأزياء الفرنسية Sandro، الذي جاء بتصميم راقٍ يعكس الذوق الأوروبي العصري، ويواكب خطوط الموضة العالمية.

وتُعد هذه الجلسة واحدة من أبرز الإطلالات التي ظهرت بها نهي صالح مؤخرًا بعد مشاركتها مؤخرا في مسلسل اسأل روحك، إلى جانب النجمة ياسمين رئيس والفنان أحمد فهمي، والذي عُرض خلال موسم دراما رمضان 2026.