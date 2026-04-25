يخت روسي فاخر يعبر مضيق هرمز وسط توتر في الممر الاستراتيجي

عبر يخت روسي ضخم وفخم، مملوك لرجل الأعمال أليكسي مورداشوف مضيق هرمز، وهو رئيس مجلس إدارة شركة "سيفيرستال"، وهي شركة روسية عملاقة تعمل في مجال التعدين والمعادن.

تُقدّر ثروة مورداشوف بنحو 30 مليار دولار، ويُعتبر من أثرى أثرياء روسيا. ومثل العديد من كبار المسؤولين هناك، خضع هو وعائلته لعقوبات أمريكية بعد غزو أوكرانيا عام 2022.



ووفقاً لتقارير إعلامية دولية، فقد أبحرت سفينة “نورد”، التي يبلغ طولها نحو 142 متراً وتُقدَّر قيمتها بنحو 500 مليون دولار، من دبي متجهة إلى مسقط، مروراً بالمضيق الاستراتيجي، قبل أن تقترب من جزيرة لاراك الإيرانية الخاضعة لسيطرة الحرس الثوري.



وبينما أكدت شبكة “CNN” أن اليخت سلك الممر الملاحي الدولي المعتاد، أشارت تقارير أخرى إلى أن المنطقة تشهد توتراً متصاعداً في ظل تشديد إيران لإجراءاتها الأمنية على حركة السفن العابرة، وفرضها قيوداً إضافية على المرور في بعض المسارات.

وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام تصريحات منسوبة للحرس الثوري الإيراني شددت على أن “السيطرة على مضيق هرمز تمثل جزءاً أساسياً من استراتيجية الردع”، في إشارة إلى أهمية المضيق بوصفه شرياناً حيوياً يمر عبره جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر عبره ما يقارب خُمس تجارة النفط العالمية، ما يجعله نقطة ضغط دائمة في أي تصعيد إقليمي، ومحوراً أساسياً في حسابات القوى الدولية والإقليمية على حد سواء.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من التوتر السياسي والعسكري في المنطقة، انعكست على حركة الملاحة وأسواق الطاقة، وسط مخاوف من مزيد من التصعيد في أحد أكثر الممرات البحرية حساسية على مستوى العالم.