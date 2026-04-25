حاجة تقلق | تعليق صادم لـ تامر أمين على عودة شيرين للغناء
أحمد موسى عن سلسلة حكاية بطل : الجيش دفع ثمنًا غاليًا لتطهير سيناء من الإرهاب
ألمانيا تتحرك بحذر نحو الخليج .. كاسحة ألغام بالمتوسط تمهيدًا لدور أمني محتمل في هرمز
إحنا واحد .. أحمد موسى : اللي يمس السعودية والإمارات يمس مصر
كاتب فلسطيني لـ صدى البلد : تصريحات الرئيس السيسي تؤكد دعم مصر الثابت لحقوق شعبنا
مران الزمالك .. تدريبات بدنية قوية للبدلاء والمستبعدين من مباراة بيراميدز
اعتداء صادم يضرب برايتون .. اتهام مصريين وإيراني في جريمة أخلاقية جماعية بإنجلترا
القطار الخفيف يعلن جدولًا جديدًا للتشغيل في عطلات نهاية الأسبوع
زعيم أكبر دولة عربية .. أحمد موسى : قادة أوروبا يستمعون إلى رؤية الرئيس السيسي للمنطقة
مفيدة شيحة: زفاف جماعي لـ150 فلسطينيًا في دير البلح وتؤكد: الأمل لا يزال حاضرًا
مش ابنها اللي مات معاها | صديقة ضحية قالب طوب المحلة تكشف تفاصيل الوفاة المأساوية .. خاص
فيه صحفيين تافهين | أحمد موسى : الرئيس السيسي لا يتجاهل الإعلام .. وقمة قبرص تناقش مصير العالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

اعتداء صادم يضرب برايتون .. اتهام مصريين وإيراني في جريمة أخلاقية جماعية بإنجلترا

المتهمون: إبراهيم الشافعي، كريم الدناصرت، وعبد الله أحمدي
أثارت وسائل إعلام بريطانية خلال الأيام الماضية موجة غضب واسعة بعد نشر تفاصيل قضية اعتداء جنسي مروعة تورط فيها ثلاثة رجال، بينهم مصريان، بحق امرأة على شاطئ مدينة برايتون جنوب إنجلترا.

وجاءت الضجة بسبب جنسية المتهمين من جهة، وبسبب ارتباط القضية بملف الهجرة واللجوء غير النظامي من جهة أخرى.

وبحسب ما أوردته صحيفة ذا جارديان وشبكة سكاي نيوز البريطانية، أدانت هيئة محلفين في محكمة "هوف كراون" ثلاثة متهمين بعد ثبوت مشاركتهم في اغت..صاب امرأة كانت في حالة سُكر شديد وفاقدة للقدرة على المقاومة، عقب خروجها من أحد الملاهي الليلية في أكتوبر2025. 

المتهمون هم المصريان ك. ا (20 عاماً) وإ. ش (25 عاماً)، إضافة إلى الإيراني ع.أ (26 عاماً).

وأظهرت وقائع المحاكمة أن الضحية انفصلت عن أصدقائها في ساعة متأخرة من الليل، قبل أن يستهدفها المتهمون ويقتادوها إلى منطقة معزولة قرب الشاطئ، حيث تعرضت لاعتداءات متكررة. وقال الادعاء البريطاني إن المتهمين تعاملوا معها "بقسوة وتجرد"، فيما جرى تصوير أجزاء من الاعتداء عبر هاتف أحدهم. 

كما أشارت النيابة إلى أن المرأة كانت شبه فاقدة للوعي أثناء الجريمة.

القضية تحولت سريعاً إلى ملف سياسي وإعلامي، بعدما كشفت التقارير أن المتهمين الثلاثة دخلوا بريطانيا عبر قوارب صغيرة بطرق غير نظامية، وكانوا يقيمون في سكن مخصص لطالبي اللجوء تديره السلطات البريطانية. 

أعاد التفصيل إلى الواجهة الجدل الداخلي في المملكة المتحدة بشأن سياسات الهجرة وإجراءات استقبال طالبي اللجوء.

كما زادت حدة الجدل بعد تقارير صحفية ذكرت أن أحد المتهمين المصريين كان قد أشار في ملف لجوئه إلى صدور حكم سابق بحقه في مصر في قضية قتل، وهو ما أثار تساؤلات حول آليات التدقيق الأمني قبل منح الإقامة المؤقتة أو إيواء طالبي اللجوء، إلا أن هذه المعلومات لم تكن جزءاً من محاكمة الاغتصاب نفسها، ولم تعرض على هيئة المحلفين خلال نظر القضية.

ومن المقرر أن يصدر الحكم النهائي بحق المدانين في 15 يوليو المقبل، وفق ما أعلنته المحكمة. 

وقالت مصادر حكومية بريطانية إن إجراءات الترحيل ستُبحث بعد انتهاء الأحكام القضائية، ما لم تكن هناك موانع قانونية تتعلق بملفات اللجوء والاستئناف.

وتسببت القضية في ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي البريطانية، حيث طالب كثيرون بتشديد الرقابة على الحدود وتسريع ترحيل المدانين بجرائم خطيرة، بينما شددت منظمات حقوقية على ضرورة عدم ربط جرائم أفراد بجنسيات بعينها أو تعميم الاتهامات على المهاجرين ككل.

نتنياهو

ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الخطوبة

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

صورة من الفندق

واقعة مثيرة للجدل .. إيقاف موظف مصري عن العمل في فندق بالسعودية وإحالته للتحقيق

أعلى شهادات ادخار في البنوك

أعلى عائد شهري بالبنوك 2026 .. مقارنة بين أفضل 3 شهادات ادخارية في مصر

صورة أرشيفية

فيلم «حملة فريزر».. فرنسا تحقق في فضيحة تلاعب بالطقس من أجل الربح

الأرصاد

موجة حارة تضرب مصر مؤقتًا.. ارتفاع كبير في الحرارة يعقبه انخفاض مفاجئ

ترشيحاتنا

سعر الذهب

الذهب في السعودية يسجل 496 ريالا .. تفاصيل المعدن الأصفر بالمملكة

سعر العملات العربية

العملات العربية .. الريال السعودي يسجل 14.01 جنيه والدينار الكويتي بـ171.4

شمال وجنوب سيناء

وزير التخطيط : 35 مليار جنيه استثمارات عامة لشمال وجنوب سيناء

بالصور

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة في المهد بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه

فيديو

مسلم

هحاسب بالقانون .. رد ناري من مسلم بعد اتهامات طليقته

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد