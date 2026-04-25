هل تعلم؟!.. المصريون يجرون 64 مليار عملية بحث يوميًا على الإنترنت

تشهد محركات البحث استخدامًا كثيفًا في مصر خلال عام 2026، مع تزايد الاعتماد على الإنترنت كمصدر رئيسي للمعلومات والخدمات والمعرفة الفورية.

وأظهرت مؤشرات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المصريين أجروا نحو 64.1 مليار عملية بحث يوميًا عبر محركات البحث المختلفة، من خلال 55 مليون مستخدم، بنسبة نمو بلغت 13% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وتعكس هذه البيانات اتساع دور الإنترنت في الحياة اليومية، حيث يلجأ المستخدمون إلى البحث عن الأخبار، والخدمات، والتعليم، والمواقع، والمنتجات، ووسائل الانتقال، وغيرها من الاحتياجات اليومية.

كما يشير النمو المسجل إلى ارتفاع الوعي الرقمي وتغير سلوك المستخدمين، مع تحول البحث الإلكتروني إلى خطوة أولى قبل اتخاذ كثير من القرارات الشرائية أو الخدمية.

وساعدت زيادة أعداد مستخدمي الإنترنت المحمول والثابت، وتحسن سرعة الشبكات، على رفع معدلات الاستخدام وتسهيل الوصول إلى المعلومات في أي وقت.

وتؤكد المؤشرات أن محركات البحث أصبحت البوابة الأولى للعالم الرقمي بالنسبة للمصريين، في ظل تسارع التحول نحو مجتمع يعتمد على المعرفة والتكنولوجيا في مختلف المجالات.