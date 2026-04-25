القطار الخفيف يعلن جدولًا جديدًا للتشغيل في عطلات نهاية الأسبوع

أعلنت RATP Dev، الشركة الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف، تطبيق جدول تشغيل جديد للقطار الكهربائي الخفيف خلال يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

ويبدأ العمل بالجدول الجديد اعتبارًا من الغد الأحد 26 أبريل 2026، على أن يُطبّق كل يومي السبت والأحد حتى إشعار آخر.

ويشمل التعديل الخط الرابط بين عدلي منصور والفنون والثقافة، حيث تقرر تشغيل القطارات خلال ساعات الذروة كل 10 دقائق، وخارج الذروة كل 20 دقيقة، فيما تصل المدة بين الرحلات إلى 30 دقيقة بعد الساعة 9:00 مساءً.

كما تقرر أن تكون آخر رحلة من كلا الطرفين في الساعة 10:15 مساءً، مع تمديد التشغيل حتى محطة بدر حتى الساعة 10:45 مساءً.

أما على المسار بين بدر ومدينة المعرفة، فسيتم تشغيل القطارات كل 30 دقيقة خلال أوقات الذروة، وكل 40 دقيقة خارجها.