المفاجآت تتوالى .. المصريون يشاهدون على الإنترنت 43 مليون ساعة يوميًا أفلام ومسلسلات

تشهد سوق المحتوى الرقمي في مصر نموًا متسارعًا، مع ارتفاع الإقبال على مشاهدة الأفلام والمسلسلات عبر المنصات الإلكترونية، في ظل تغير واضح في عادات الترفيه لدى المستخدمين.

وكشفت بيانات حديثة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المصريين شاهدوا نحو 43.7 مليون ساعة يوميًا من المحتوى الترفيهي عبر الإنترنت، من خلال 52.4 مليون مشاهد، بنسبة زيادة بلغت 67% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ويعكس هذا النمو انتقال شرائح واسعة من الجمهور إلى المنصات الرقمية باعتبارها الوسيلة الأكثر مرونة لمتابعة الأعمال الفنية والبرامج الترفيهية في أي وقت ومن أي مكان.

كما ساهم انتشار الإنترنت فائق السرعة وزيادة الاعتماد على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في تعزيز هذا الاتجاه، إلى جانب تنوع المحتوى المتاح محليًا وعالميًا.

ويرى متابعون أن المنصات الرقمية أصبحت لاعبًا رئيسيًا في صناعة الترفيه، مع قدرتها على تغيير أنماط المشاهدة التقليدية، خاصة بين الشباب والأسر.

وتؤكد الأرقام أن المحتوى المرئي عبر الإنترنت بات أحد أبرز أوجه الاستخدام اليومي للشبكة داخل مصر، مع توقعات بمزيد من النمو خلال السنوات المقبلة.