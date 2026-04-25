كاتب فلسطيني لـ صدى البلد : تصريحات الرئيس السيسي تؤكد دعم مصر الثابت لحقوق شعبنا

قال الكاتب الصحفي الفلسطيني ثائر أبو عطيوي إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، جاءت تأكيداً على الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، ورفض أي محاولات للمساس بها، بما يتسق مع الأعراف والمواثيق الدولية الداعمة لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.



وأوضح الكاتب الصحفي الفلسطيني، ثائر أبو عطيوي، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب دعوته لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية ورفع الحصار والإسراع في إعادة الإعمار، يعكس الدور المصري المحوري كرافعة إنسانية وسياسية داعمة للشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية.



وأضاف الكاتب الفلسطيني أن رفض الرئيس السيسي القاطع لمخططات تهجير سكان قطاع غزة يمثل موقفاً وطنياً مسؤولاً، ويؤكد على حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم وبناء مستقبلهم، محذراً من أن سياسات التهجير تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وطمس هويتها.



وأكد أبو عطيوي أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، تواصل جهودها في دعم القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مع رفض جميع الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة تضمن حقوق الفلسطينيين المشروعة.