الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

موجة حارة تضرب مصر مؤقتًا.. ارتفاع كبير في الحرارة يعقبه انخفاض مفاجئ

الأرصاد
الأرصاد
هاجر ابراهيم

تشهد مصر خلال هذه الأيام موجة حارة ملحوظة تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية ترفع الإحساس بحرارة الطقس في ساعات النهار.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استمرار في ارتفاع قيم درجات الحرارة لذرورة هذه الارتفاعات، التي من المتوقع أن تصل فيها القاهرة الكبري نهارا إلى 32 درجة مئوية.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن درجات الحرارة أعلي من المعدل المعتاد بحوالي من 4 إلى 5 درجات، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي موجود على سطح الأرض يجلب الكتل الهوائية الصحراوية، وبالتالي الأجواء تكون مشمسة فترة النهار والطقس حار فى معظم محافظات الجمهورية.

وتابعت أن العظمي فى الصعيد والأقصر وأسوان نهارا تصل إلى 37 و38 درجة مئوية، وبالتالي الطقس بالصعيد شديد الحرارة فى أغلب المحافظات الموجودة فى الصعيد.

وأشارت إلى أن هناك انخفاضات ملحوظة ليلا فى أغلب المحافظات، والبرودة مستمر حتي هذا الأسبوع على الأقل، لافتة إلى أن الصغري ليلا تصل إلى 15 و14 درجة مئوية، خاصة فترة الليل المتأخر والصباح الباكر فى معظم محافظات الجمهورية.

ولفتت إلى أن فرق الحرارة بين النهار والليل يتراوح من 10 إلى 12 درجة، ناصحة المواطنين بإصطحاب جاكيت مع الملابس الصيفية، أو الأنسب ارتداء الملابس الخريفية على مدار اليوم كله تجنبا لنزلات البرد.

وقالت إن سرعات الرياح تتراوح ما بين 30 إلى 35 كم بالساعة فى أغلب محافظات شمال البلاد، حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد، ومن الممكن أن تثير بعض الرمال والأتربة، متابعة أن هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى رعدية فى السلوم وسيوة ومطروح، ومن الممكن أن تمتد إلى خفيفة بمناطق من العلمين والإسكندرية.

وأكدت أنه مع غدا يحدث تراجع وإنخفاض درجات الحرارة، بمعدل خمس درجات، وتصل العظمي نهارا على القاهرة الكبري إلى 27 درجة، ونرجع إلى الأجواء الربيعية.

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة

