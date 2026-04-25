مفيدة شيحة: زفاف جماعي لـ150 فلسطينيًا في دير البلح وتؤكد: الأمل لا يزال حاضرًا

قالت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات عبر قناة النهار، إن “الفرح ينتصر في غزة”، في إشارة إلى تنظيم زفاف جماعي لـ150 فلسطينيًا في دير البلح.



وأضافت أن هؤلاء الأشخاص يمثلون نموذجًا قويًا للتمسك بالحياة والأمل رغم الظروف الصعبة، مؤكدة أن ما حدث لم يكن مجرد حفل زفاف، بل رسالة واضحة بأن الأمل لا يزال حاضرًا.

واختتمت حديثها بتهنئة العرسان، قائلة: “ألف مبروك، وربنا يتمم فرحتكم على خير”.

ويأتي هذا الحدث في ظل أوضاع إنسانية معقدة يعيشها سكان قطاع غزة، ما جعل مشهد الزفاف الجماعي يحمل دلالات إنسانية عميقة، حيث عكس قدرة المواطنين على صناعة لحظات من الفرح رغم التحديات، في رسالة تؤكد أن التمسك بالحياة يظل أقوى من كل الظروف.

