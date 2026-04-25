القومي لحقوق الإنسان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

وجّه الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، وذلك بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن المجلس.

وأكد أن هذه المناسبة الوطنية المجيدة تجسد إرادة الشعب المصري وصلابته في استعادة أرضه وصون كرامته الوطنية، داعيًا المولى عز وجل أن يوفق الرئيس ويسدد خطاه، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحقق لها مزيدًا من التقدم والازدهار.

كما وجّه رئيس المجلس برقيتي تهنئة إلى وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة بهذه المناسبة.