حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خوليكا جاكليكا تزور مصر وتبحث عددا من القضايا والملفات الإنسانية

الديب أبوعلي

استقبل الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خوليكا جاكليكا أمين مظالم جنوب أفريقيا (الحامي العام) والوفد المرافق لها، وذلك بحضور محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس، في زيارة تُعد الأولى من نوعها إلى جمهورية مصر العربية.

وتأتي الزيارة في إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، حيث تشغل جاكليكا أيضاً منصب رئيس مركز الدراسات والأبحاث التابع لرابطة أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة، والتي تضم في عضويتها أكثر من 47 مؤسسة على مستوى القارة من بينها المجلس القومي لحقوق الإنسان.

مشروعات مشتركة في منطقة شمال أفريقيا

وأكد جمال الدين، أن هذه الزيارة تجسد أهمية تعميق التعاون مع مؤسسات الوساطة وحقوق الإنسان في القارة الأفريقية، والتعرف على التجارب المقارنة في عمل المؤسسات الوطنية المستقلة، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والتعاون في التدريب وبناء القدرات بما يعزز من كفاءة آليات تلقي الشكاوى والاستجابة لها.

وتناول اللقاء بحث فرص التعاون في تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة في منطقة شمال أفريقيا في ضوء دور المجلس حالياً كمنسق إقليمي للمنطقة داخل رابطة أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة، والتي تضم كلآ من تونس والسودان وجيبوتي وموريتانيا وليبيا، وذلك بهدف دعم المؤسسات النظيرة وتعزيز العمل المشترك بما يرسخ دور الرابطة على المستوى القاري.

ويُعد مكتب أمين المظالم في جنوب أفريقيا أحد المؤسسات الدستورية المستقلة الداعمة للديمقراطية، وفقاً للمادة 181 من الدستور، ويتم تعيين أمين المظالم بقرار من رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام المادة 193.

وترتكز المسيرة المهنية لجاكليكا على خبرة قانونية راسخة، بدأت بالعمل في النيابة العامة عام 2004، وتدرجت خلالها حتى منصب نائب مدير النيابة العامة، مع تخصص في قضايا مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة، إلى جانب الإسهام في تدريب المدعين العامين على مستوى القارة الأفريقية، وفي نوفمبر 2023 أصدر الرئيس سيريل رامافوزا قراراً بتعيينها أميناً لمظالم جنوب أفريقيا.

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

الزمالك

بشرى سارة لعشاق الزمالك.. ماذا حدث؟

عداد الكهرباء الكودي

الكهرباء ترد على زيادة سعر الشريحة الموحدة للعداد الكودي

القومي للمرأة ينظم ندوة توعوية بحي الأسمرات في ضوء مبادرة "معًا بالوعي نحميها" بمشاركة أبطال مسلسل "الحلم"

"معًا بالوعي نحميها".. قومي المرأة ينظم ندوة توعوية بحي الأسمرات بمشاركة أبطال مسلسل "الحلم"

الأضاحي

هل تشتري الآن؟ تحركات جديدة في أسعار الأضاحي 2026

الدكتور ضياء الدين شلبي العوضي

وفاة غامضة.. شهادة صادمة من عضو نقابة الأطباء عن الدكتور ضياء العوضي

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد