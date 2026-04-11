جمال الدين يهنئ البابا تواضروس .. ويؤكد : التعايش المشترك ركيزة وحدة المصريين

قدم الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال قداس عيد القيامة بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأعرب رئيس المجلس عن خالص تمنياته بأن يحمل العيد معاني الخير والسلام والبركة، وأن يجسد قيم التجدد والأمل التي تجمع أبناء الوطن.

وأكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، أن هذه المناسبات الدينية والوطنية تمثل فرصة متجددة لتأكيد عمق الروابط التي تجمع المصريين، وتعكس نموذجا راسخا في التعايش المشترك، قائما على الاحترام المتبادل وقبول التنوع.

وأشار إلى أن مصر تمتلك تجربة فريدة في صون وحدتها الوطنية، حيث يحتضن المجتمع تنوعه في إطار نسيج متماسك، يتمتع فيه جميع المواطنين والمواطنات بحقوقهم وحرياتهم في بيئة من الأمن والاستقرار.