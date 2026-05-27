مقاتلات «إف-22» وطائرات.. انتشار عسكري أمريكي غير مسبوق في المطارات والقواعد الإسرائيلية

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن انتشار عسكري أمريكي غير مسبوق في القواعد العسكرية والمطارات الإسرائيلية، وسط رغبة واشنطن في الإبقاء على هذه القوات حتى نهاية العام الجاري على الأقل.

وأوضحت هيئة البث العبرية "كان"، أن الانتشار العسكري الأمريكي غير المسبوق في القواعد والمطارات الإسرائيلية، يشمل سرباً من مقاتلات "إف-22" المتطورة وعشرات طائرات التزويد بالوقود.

وقبل أيام أفادت القناة الـ12 العبرية، في تقرير لها بأن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل الإبقاء على عشرات طائرات التزويد بالوقود التابعة لها في مطار بن جوريون وسط إسرائيل حتى نهاية العام الجاري.

يأتي ذلك في ظل التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط، على الرغم من توقف الحرب ضد إيران، والتي اندلعت في نهاية فبراير الماضي بهجوم أمريكي إسرائيلي مشترك، أسفر عن اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

ويشن جيش الاحتلال الإسرئيلي، عملية عسكرية موسعة في جنوب لبنان ضد حزب الله، على الرغم من إعلان هدنة بين تل أبيب وبيروت.