على الطريقة المصرية .. السفير الياباني يحتفل بعيد الأضحى المبارك

احتفل السفير الياباني في القاهرة السفير فوميو إيواي بعيد الأضحى المبارك، ببعض العادات والتقاليد المصرية، حيث تناول مشروب الشاي وهو يتصفح أحد الجرائد ويستمع لأغنية "ليلة العيد" لكوكب الشرق أم كلثوم.

وقالت السفارة اليابانية "وسط أجواء مصرية أصيلة وشاي في الخمسينة، والجو الجميل وجورنال الصبح، السفير الياباني بيهني الشعب المصري العظيم بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

وأضافت في منشورها عبر فيسبوك "عيد سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم، ودايماً متجمعين في الخير واللمة الحلوة! ".