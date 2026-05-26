برسالة روحانية.. نبيلة مكرم تهنئ المصريين بعيد الأضحى المبارك

هنأت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة المصريين والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من خلال رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، تحدثت فيها عن معاني الإيمان والتسليم لقضاء الله.

وقالت نبيلة مكرم إن «الاستسلام لإرادة الله في قصة سيدنا إبراهيم، ليس ضعفًا ولا انكسارًا، بل هو إيمان وثقة كاملة»، مشيرة إلى أن الفرج جاء في اللحظة التي اكتمل فيها التسليم والطاعة.

وأضافت أن سيدنا إبراهيم عليه السلام «لم يكن يعلم نهاية الطريق الغامض، لكنه كان يعلم من هو الخالق الرحيم»، مؤكدة أن الثقة بالله واليقين برحمته هما أساس الطمأنينة والسكينة.

واختتمت رسالتها بتهنئة المواطنين قائلة: «كل سنة وأنتم طيبين، شاكرين، واثقين ومطمئنين»، مرفقة منشورها بهاشتاج «#عيد_الأضحى_المبارك».