برلمانية: نجاح صفقة رأس الحكمة يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري

أشادت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بحجم التطور الذي شهدته منطقة الساحل الشمالي الغربي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن الدولة المصرية استطاعت تحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية الواعدة في الشرق الأوسط، بفضل التخطيط الجيد والتنفيذ السريع للمشروعات القومية والتنموية.

منطقة الساحل الشمالي

وأوضحت الهريدي، في بيان لها، أن الحكومة نجحت في استغلال الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها منطقة الساحل الشمالي، سواء على المستوى السياحي أو الاقتصادي، وهو ما ظهر بوضوح في الإقبال الكبير من الشركات العربية والأجنبية على الاستثمار داخل المنطقة.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن صفقة رأس الحكمة كانت بمثابة شهادة ثقة دولية جديدة في الاقتصاد المصري، خاصة أنها فتحت المجال أمام تدفقات استثمارية ضخمة وأسهمت في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار، مشيرة إلى أن الدولة استطاعت من خلال هذه المشروعات تحقيق توازن مهم بين التنمية العمرانية وتعظيم العائد الاقتصادي.

تطوير الساحل الشمالي

وأشارت الهريدى، إلى أن تطوير الساحل الشمالي لم يكن ليتحقق دون حجم الإنفاق الكبير على البنية التحتية وإنشاء الطرق والمدن الجديدة، إلى جانب التوسع في مشروعات الخدمات والمرافق، وهو ما ساهم في تحويل المنطقة إلى مجتمع عمراني متكامل قادر على جذب السكان والاستثمارات في مختلف القطاعات.

وأضافت النائبة ميرال الهريدي، أن استمرار الإعلان عن صفقات ومشروعات جديدة بالساحل الشمالي يؤكد نجاح رؤية الدولة في تحويل المنطقة إلى قاطرة تنموية تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل وتحقق قيمة مضافة حقيقية للدولة المصرية خلال السنوات المقبلة.