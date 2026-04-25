عبدالأمير الفرج: تنفيذ بدائل مضيق هرمز صعب.. والأزمة تهدد التجارة العالمية

قال القبطان الدكتور عبدالأمير الفرج، محكم المنازعات البحرية والدولية، إن مضيق هرمز يقع في منطقة شديدة التعقيد سياسيًا، ما يجعل البحث عن بدائل له أمرًا غير عملي في الوقت الحالي، في ظل حساسية الأوضاع الإقليمية وتشابك المصالح الدولية.

وأوضح الفرج، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن البدائل المطروحة نظريًا يصعب تنفيذها على أرض الواقع، وهو ما يضاعف من خطورة استمرار الأزمة وتأثيراتها على حركة الملاحة الدولية.

وأضاف أن دول الخليج، وعلى رأسها الكويت والبحرين وقطر، تُعد من أكثر الدول تضررًا من تداعيات إغلاق المضيق، نظرًا لاعتمادها الكبير على حركة الملاحة والطاقة، فيما تأتي إيطاليا كأكثر الدول الأوروبية تأثرًا بالأزمة، مؤكدًا أن التأثير يمتد إلى سلاسل الإمداد العالمية والأسواق الدولية.