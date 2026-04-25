وزير الري: المشروعات التنموية تدعم الاقتصاد القومي والأمن الغذائي وتوفر فرص عمل للشباب

قام الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم بتفقد مشروع تنمية جنوب الوادي، ومحطة الرفع العملاقة بتوشكى التي تغذي مشروع تنمية جنوب الوادي بالمياه، وعملية إنشاء المستعمرة السكنية لمصلحة الري بالكيلو ٥٠ على ترعة الشيخ زايد.

وأكد الدكتور سويلم حرصه على متابعة الموقف التنفيذي لكافة المشروعات التنموية بمختلف أنحاء الجمهورية على الطبيعة، لما لهذه المشروعات من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب ودعم الأمن الغذائي.

ووجه الدكتور سويلم أجهزة الوزارة المعنية باستمرار التنسيق المشترك مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لنهو كافة الأعمال المطلوبة بمشروع تنمية جنوب الوادي طبقًا للبرامج الزمنية المقررة.

وخلال زيارة محطة توشكى العملاقة، تفقد الدكتور سويلم عنابر الطلمبات والمحركات الكهربائية والمحولات ولوحات التشغيل ولوحات الكهرباء ومركز الصيانة ومركز المراقبة والتحكم والتشغيل (منظومة الإسكادا)، الذي يتحكم في تشغيل وإيقاف وحدات الطلمبات بالمحطة، بالإضافة إلى أنماط تشغيل أخرى لضمان التشغيل الآمن لوحدات الطلمبات، فضلًا عن متابعة أي أعطال بوحدات الطلمبات والمحركات والأجهزة الملحقة بها، وإصدار تقارير دورية عن عملية التشغيل ومراقبة ساعات التشغيل وكميات المياه.

ووجه الدكتور سويلم بدراسة متطلبات ربط منظومة الاسكادا بمشروع تنمية جنوب الوادي من التكنولوجيا الحديثة مع كافة مكونات المشروع، وسرعة تفعيل المنظومة الحالية وعمل دراسة تفصيلية لموقفها .

وتُعد محطة الرفع العملاقة بتوشكى واحدة من أضخم المحطات في العالم من حيث عدد الوحدات وكمية المياه المنصرفة، وتقوم بضخ المياه إلى قناة الشيخ زايد، ومن ثم إلى فروعها الأربعة بأطوال إجمالية تصل إلى حوالي ٢٥٠ كيلومترًا. وتتكون المحطة من قناة المأخذ بطول حوالي ٤.٥٠ كم وبمتوسط عمق يصل إلى ٤٠ مترًا، وحوض المص، وعنبر الطلمبات، وخطوط وحوض الطرد، وملحق بمحطة الرفع العملاقة محطات لمياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي وتوليد الكهرباء للطوارئ ومباني الورش.

وخلال زيارة المستعمرة السكنية لمصلحة الري، وجه سويلم أجهزة الوزارة بسرعة استلام مستعمرتي الري والميكانيكا من الشركة المنفذة في أسرع وقت وانهاء اي تعثر أو نقاط خلافية مع الشركات بحلول نهاية مايو ٢٠٢٦.