الأمن يكشف حقيقة هدم حائط مقبرة وسرقة مساحات من مدافن أخرى بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، حقيقة ادعاء أحد الأشخاص بقيام آخرين بهدم حائط إحدى المقابر وسرقة مساحات من مقابر أخرى بالإسكندرية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام آخرين بهدم حائط إحدى المقابر وسرقة مساحات من مقابر أخرى بالإسكندرية.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (مالك المقبرة الظاهرة بالمقطع - عاملان) جميعهم مقيمون بالإسكندرية.

وبمواجهتهم؛ أقر مالك المقبرة بتكليفه للعاملين بأعمال هدم، وتغيير مكان بابي المقبرة من الأمام للخلف "دون ترخيص"؛ و ذلك لضيق الممر أمام المقبرة خاصته، وأيد العاملان ما سبق، ونفوا تعديهم على المقابر، واتهموا ناشر المقطع بالتعدي عليهم بالسب والتشهير بهم، رغم علمه بحقيقة الموقف.

وأمكن تحديد وضبط القائم على النشر (عامل– مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه)، وبمواجهته؛ أقر بادعائه الكاذب؛ خشية تضييقهم للممر الخاص بالمقبرة ملكه.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.