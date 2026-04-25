كاتب فلسطيني لـ صدى البلد : تصريحات الرئيس السيسي تؤكد دعم مصر الثابت لحقوق شعبنا
مران الزمالك .. تدريبات بدنية قوية للبدلاء والمستبعدين من مباراة بيراميدز
اعتداء صادم يضرب برايتون .. اتهام مصريين وإيراني في جريمة أخلاقية جماعية بإنجلترا
القطار الخفيف يعلن جدولًا جديدًا للتشغيل في عطلات نهاية الأسبوع
زعيم أكبر دولة عربية .. أحمد موسى : قادة أوروبا يستمعون إلى رؤية الرئيس السيسي للمنطقة
مفيدة شيحة: زفاف جماعي لـ150 فلسطينيًا في دير البلح وتؤكد: الأمل لا يزال حاضرًا
مش ابنها اللي مات معاها | صديقة ضحية قالب طوب المحلة تكشف تفاصيل الوفاة المأساوية .. خاص
فيه صحفيين تافهين | أحمد موسى : الرئيس السيسي لا يتجاهل الإعلام .. وقمة قبرص تناقش مصير العالم
أحمد موسى: مصر لبت كل ما طلب منها من الدول العربية الشقيقة
سلطنة عمان : تحرير سيناء محطة مفصلية عززت مفاهيم التوازن والاستقرار
البنزين والسولار | موعد اجتماع لجنة التسعير في مصر
ضربة لـ برشلونة قبل مواجهة أوساسونا .. إيقاف كوندي وقلق من الغيابات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وزير الري يتفقد مشروع تطوير خور وقناة مفيض توشكى لتعزيز تأمين السد العالي

رفع الكفاءة والقدرة التصريفية لخور وقناة توشكى
رفع الكفاءة والقدرة التصريفية لخور وقناة توشكى
حنان توفيق

بالتزامن مع احتفالات الدولة المصرية بالذكرى السنوية لتحرير سيناء، التي تجسد إرادة الشعب المصري في حماية أرضه وصون مقدراته، واستمرارًا لجهود الدولة في تعزيز مسار التنمية وتأمين الموارد الحيوية، قام الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٦، بزيارة تفقدية لموقع أعمال مشروع تطوير وتوسعة خور وقناة مفيض توشكى، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع.

ويُعد مشروع تطوير مفيض توشكى أحد المشروعات الاستراتيجية الهامة التي تنفذها الدولة المصرية ضمن رؤية متكاملة لتعزيز ورفع كفاءة ومرونة المنظومة المائية، حيث تأتي هذه الأعمال بهدف رفع الكفاءة والقدرة التصريفية لخور وقناة توشكى، وتعزيز قدرة المنظومة على التعامل مع أي طوارئ مائية محتملة، خاصة في ظل التحديات والمتغيرات فى التصرفات المائية باعالى نهر النيل، بما يرفع من مرونة المنظومة المائية لإدارة السد العالي، ويعزز من قدرتها على التعامل مع التغيرات المناخية وأي طوارئ مائية محتملة، بما يضمن جاهزية المنظومة المائية للتعامل الفوري والفعال مع هذه المتغيرات، والحفاظ على استقرار تشغيل السد العالي وكفاءة إدارة الموارد المائية.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن أعمال التطوير انطلقت منذ شهر أغسطس ٢٠٢٥، وتشهد تقدمًا ملحوظًا ومعدلات تنفيذ مرتفعة على أرض الواقع، بما يعكس حجم الجهد المبذول والتنسيق الفعّال بين كافة الجهات المعنية، مؤكدًا الحرص على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وأوضح سيادته أن هذا المشروع يمثل ركيزة أساسية في إطار مجموعة من الإجراءات الاستباقية التي تتبناها الدولة المصرية لتعزيز جاهزية المنظومة المائية، في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، وذلك بهدف رفع قدرتها على التعامل مع مختلف السيناريوهات الهيدرولوجية بكفاءة ومرونة، بما يدعم استقرار تشغيل السد العالي ويعزز كفاءة إدارة الموارد المائية.

وأضاف أن الدولة المصرية تتبنى نهجًا استباقيًا في إدارة المياه، قائمًا على التخطيط العلمي الدقيق، وتطوير البنية التحتية، واستخدام أحدث أدوات الرصد والتنبؤ، بما في ذلك النماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية، بما يتيح إدارة ديناميكية للتصرفات المائية تحقق التوازن بين تلبية الاحتياجات المختلفة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأكد الدكتور سويلم أن تشغيل المنظومة المائية يتم وفق منظومة علمية متكاملة، تعتمد على تعظيم الاستفادة من المجرى الرئيسي لنهر النيل لتلبية الاستخدامات المختلفة وتوليد الطاقة الكهرومائية، مع استخدام مفيض توشكى كمسار داعم يتم اللجوء إليه وفق ضوابط تشغيلية دقيقة عند الضرورة.

وشدد سيادته على أن وزارة الموارد المائية والري تتابع الموقف المائي لحظة بلحظة، في إطار تنسيق كامل يضمن الحفاظ على استقرار المنظومة المائية وتعزيز قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات، بما يبعث برسالة طمأنة واضحة بأن منظومة إدارة المياه في مصر تتمتع بالكفاءة والجاهزية اللازمة للتعامل مع كافة السيناريوهات.

وفي ختام الزيارة، توجه الدكتور سويلم بتحية إجلال وتقدير لرجال القوات المسلحة، خاصة رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولجميع العاملين بوزارة الموارد المائية والري، وخاصة الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، تقديرًا لجهودهم المخلصة وعملهم الدؤوب في تنفيذ هذا المشروع القومي الهام، الذي يجسد نموذجًا مشرفًا للتعاون الوطني في خدمة قضايا الأمن المائي المصري.

مشروع تطوير خور وقناة مفيض توشكى مرونة المنظومة المائية وتأمين السد العالي رفع الكفاءة والقدرة التصريفية لخور وقناة توشكى

نتنياهو

ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الخطوبة

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

أعلى شهادات ادخار في البنوك

أعلى عائد شهري بالبنوك 2026 .. مقارنة بين أفضل 3 شهادات ادخارية في مصر

صورة أرشيفية

فيلم «حملة فريزر».. فرنسا تحقق في فضيحة تلاعب بالطقس من أجل الربح

صورة من الفندق

واقعة مثيرة للجدل .. إيقاف موظف مصري عن العمل في فندق بالسعودية وإحالته للتحقيق

الأرصاد

موجة حارة تضرب مصر مؤقتًا.. ارتفاع كبير في الحرارة يعقبه انخفاض مفاجئ

محظورات الإحرام

محظورات الإحرام للرجال والنساء .. احترس الوقوع فيها

القوات المسلحة

أيمن عبدالغني: تضحيات أبطال القوات المسلحة ستظل نبراسًا لصناعة المجد

ذكرى تحرير سيناء

المؤسسات الدينية تحتفي بذكرى تحرير سيناء .. وتؤكد : تجسيد حي لعقيدة وطن يأبى الانكسار

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة في المهد بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه

مسلم

هحاسب بالقانون .. رد ناري من مسلم بعد اتهامات طليقته

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

