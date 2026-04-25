كانيزاريس يثير الجدل: استبعاد كارفاخال من ريال مدريد “قرار شخصي” وليس فنيًا

أشعل سانتياجو كانيزاريس، الحارس السابق لـ ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، موجة من الجدل بعد تصريحاته الأخيرة التي شكك فيها في دوافع استبعاد المدافع داني كارفاخال من التشكيلة الأساسية، مؤكدًا أن القرار لا يرتبط بالجوانب الفنية فقط.

تصريحات نارية تكشف كواليس خفية

وفي تصريحات عبر إذاعة كوبي الإسبانية، قال كانيزاريس إن قرار المدرب ألفارو أربيلوا باستبعاد كارفاخال “يأتي بدافع العداوة الشخصية”، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأمور ليست غريبة في عالم كرة القدم، حيث تتداخل أحيانًا العلاقات الشخصية مع القرارات الفنية.

غرف الملابس.. العامل الخفي في القرارات

وأضاف الحارس السابق أن كرة القدم لا تُحسم دائمًا بالأداء داخل الملعب، موضحًا أن غرف الملابس قد تلعب دورًا حاسمًا في بعض القرارات، حيث تتأثر اختيارات المدربين أحيانًا بالصراعات الداخلية والعلاقات بين اللاعبين والجهاز الفني.

تجربة شخصية تعزز وجهة النظر

واستشهد كانيزاريس بتجربته الخاصة خلال مسيرته الاحترافية، حين تم استبعاده من التشكيلة في نادي فالنسيا عام 2008، خلال فترة قيادة المدرب رونالد كومان، معتبرًا أن ما حدث معه آنذاك يعكس جانبًا خفيًا من واقع اللعبة.

واقع لا يُقال كثيرًا

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الوقائع ليست استثناءً، بل تمثل جزءًا من كواليس كرة القدم التي لا يتم الحديث عنها بشكل علني، رغم تأثيرها الكبير على مسيرة العديد من اللاعبين داخل الأندية الكبرى.