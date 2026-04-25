ريال مدريد يضع أليجري على رأس المرشحين لخلافة أربيلوا

دخل الإيطالي ماسيميليانو أليجري، مدرب ميلان، دائرة المرشحين لتولي القيادة الفنية لنادي ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، في ظل اتجاه الإدارة لإجراء تغييرات على الجهاز الفني بنهاية الموسم.

وبحسب ما نشرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يدرس إنهاء مهمة ألفارو أربيلوا عقب موسم لم يشهد تحقيق أي ألقاب، مع البحث عن اسم يمتلك الخبرة والقدرة على إعادة الفريق للمنافسة.

ويحظى أليجري بإعجاب كبير داخل إدارة ريال مدريد، حيث ترى فيه شخصية قوية قادرة على فرض الانضباط داخل غرفة الملابس، إلى جانب خبراته التكتيكية التي قد تمنح الفريق توازنًا أكبر في الموسم المقبل.

ورغم هذا الاهتمام، تبقى الصفقة معقدة نسبيًا، نظرًا لارتباط المدرب الإيطالي بعقد مع ميلان، فضلًا عن عدم وضوح موقفه النهائي من خوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني.