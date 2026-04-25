ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد مع ريال بيتيس

انطلقت منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2025/2026، وسط أجواء تنافسية قوية بين الأندية الساعية لتعزيز مواقعها في جدول الترتيب، سواء في صراع اللقب أو المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، أو حتى الهروب من شبح الهبوط.

تعادل مثير بين ريال مدريد وريال بيتيس

شهدت افتتاحية الجولة مواجهة قوية جمعت بين ريال مدريد وريال بيتيس على ملعب “لا كارتوخا”، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وقدم الفريقان أداءً متوازنًا، حيث سعى كل منهما لحصد النقاط الثلاث، إلا أن التعادل كان سيد الموقف في النهاية، ليؤثر ذلك على سباق المنافسة في القمة.

برشلونة في اختبار جديد أمام خيتافي



يستعد برشلونة لخوض مواجهة مهمة أمام خيتافي، مساء السبت، على ملعب “كوليسيوم ألفونسو بيريز”. ويسعى الفريق الكتالوني لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز صدارته لجدول الترتيب، خاصة في ظل المنافسة المستمرة مع ريال مدريد على اللقب.

مواجهة قوية بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو



ضمن منافسات الجولة ذاتها، يلتقي أتلتيكو مدريد مع أتلتيك بلباو في مباراة مرتقبة، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز من أجل تحسين مراكزهما، خاصة مع اشتداد الصراع على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية.

ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة



يواصل برشلونة تصدر جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، متفوقًا على ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 74 نقطة. ويحتل فياريال المركز الثالث بـ62 نقطة، يليه أتلتيكو مدريد في المركز الرابع بـ57 نقطة.

ويأتي ريال بيتيس خامسًا بـ50 نقطة، بينما يحتل خيتافي المركز السادس برصيد 44 نقطة، متساويًا مع سيلتا فيجو. كما تتقارب النقاط بشكل ملحوظ في منتصف الجدول، ما يعكس قوة المنافسة بين الفرق.

وفي قاع الترتيب، يشتد الصراع بين عدة أندية للهروب من الهبوط، حيث يقبع ريال أوفييدو في المركز الأخير برصيد 28 نقطة، ما يجعله في موقف صعب خلال الجولات المقبلة

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1. برشلونة، 82 نقطة.

2-ريال مدريد، 74 نقطة.

3. فياريال، 62 نقطة.

4. أتلتيكو مدريد، 57 نقطة.

5. ريال بيتيس، 50 نقطة.

6. خيتافي، 44 نقطة.

7. سيلتا فيجو، 44 نقطة.

8. ريال سوسيداد، 42 نقطة.

9. أتلتيك بلباو، 41 نقطة.

10. أوساسونا، 39 نقطة.

11. رايو فاليكانو، 38 نقطة.

11. إسبانيول، 38 نقطة.

12. جيرونا، 38 نقطة.

13. فالنسيا، 36 نقطة.

14. ريال مايوركا، 35 نقطة.

15. إلتشي، 35 نقطة.

17. إشبيلية، 34 نقطة.

18. ألافيس، 33 نقطة.

19. ليفانتي، 32 نقطة.

20. ريال أوفييدو، 28 نقطة.