4 غيابات عن ريال مدريد قبل مواجهة بيتيس في الدوري الإسباني

يحل فريق ريال مدريد ضيفا على ريال بيتيس، اليوم الجمعة، في إطار الجولة 34 ببطولة الدوري الإسباني.

ويدخل فريق ريال مدريد المباراة بقائمة مدججة بالغيابات وعلى رأسهم كل من رودريجو جوس وتيبو كورتوا.

ويُعاني رودريجو جوس، جناح الملكي من إصابة بقطع في الرباط الصليبي تعرض لها سابقًا مما سبتعده عن الملاعب لفترة طويلة.

ورغم عودة البلجيكي تيبو كورتوا، حارس الفريق الأول للتدريبات، ألا أنه لم تكتمل جاهزيته.

ويغيب أوريلين تشواميني عن اللقاء بعد استبعاده من القائمة النهائية، مما يترك فراغًا في محور الارتكاز.

وأخيرًا تم استبعاد داني سيبايوس لأسباب فنية، ليفقد الفريق ورقة رابحة أمام فريقه السابق.