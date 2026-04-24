ريال مدريد يتقدم على بيتيس بهدف في الدوري الإسباني

تقدم فريق ريال مدريد بهدف نظيف على نظيره ريال بيتيس، في الشوط الأول، من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة 32 ببطولة الدوري الإسباني.

وتقدم فريق ريال مدريد بالهدف الأول عن طريق البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 19.

جاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر رنولد، أنطونيو روديجر، دين هويسن، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام، تياجو بيتارش، إبراهيم دياز.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.

ويحتل فريق ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة.