أربيلوا بعد تعادل ريال مدريد مع ريال بيتيس: قرارات التحكيم غير منصفة



أعرب المدير الفني لفريق ريال مدريد، ألفارو أربيلوا، عن استيائه الشديد عقب التعادل أمام ريال بيتيس بنتيجة 1-1 في الجولة 33 من الدوري الإسباني موسم 2025/26.

وشهدت المباراة التي أُقيمت على ملعب لا كارتوخا حالة من الجدل التحكيمي، خاصة في لقطة هدف التعادل التي سجلها هيكتور بيليرين، حيث أكد أربيلوا وجود خطأ واضح من أنتوني ضد فيرلاند ميندي قبل تسجيل الهدف.



لم يُخفِ أربيلوا انتقاده لقرارات التحكيم، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحالات لا تحتاج إلى تفسير معقد، بل تتطلب فهمًا أساسيًا لكرة القدم. واعتبر أن هناك مشكلة حقيقية في تقدير بعض الحكام لمثل هذه اللقطات، مؤكدًا أن هذه القرارات تؤثر بشكل مباشر على نتائج المباريات.



كما شدد مدرب ريال مدريد على وجود ركلة جزاء مستحقة لفريقه خلال الشوط الأول، نتيجة لمسة يد من ريكاردو رودريجيز، موضحًا أن يد اللاعب كانت بعيدة عن جسده بشكل واضح، ما يجعل القرار من وجهة نظره لا يحتمل الجدل.



وفيما يتعلق بفقدان نقطتين مهمتين، أرجع أربيلوا ذلك إلى غياب التوفيق، مؤكدًا أنه في المباريات المتقاربة قد تحسم تفاصيل صغيرة النتيجة. وأضاف أنه لو كان هناك سبب فني واضح لهذا التعثر لتم العمل على إصلاحه فورًا.

موقف مبابي وغياب سيبايوس



تحدث أربيلوا أيضًا عن حالة النجم كيليان مبابي، مشيرًا إلى شعوره ببعض الانزعاج، مع انتظار تقييم حالته في الأيام المقبلة. أما بشأن غياب داني سيبايوس، فأكد المدرب أنه يختار التشكيلة بناءً على الجاهزية الفنية فقط، نافيًا وجود أي خلافات شخصية