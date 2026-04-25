عقب التعادل المخيب في اللحظات الحاسمة …قلق في ريال مدريد بسبب مبابي

أثار النجم الفرنسي كيليان مبابي حالة من القلق داخل صفوف ريال مدريد، بعد ظهوره بشكل غير معتاد خلال مواجهة الفريق أمام ريال بيتيس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني موسم 2025/2026.

انتهت المباراة بين ريال مدريد وريال بيتيس بنتيجة التعادل 1-1، في لقاء شهد إثارة حتى اللحظات الأخيرة. هذا التعادل يُعد ضربة جديدة لطموحات الفريق الملكي في سباق المنافسة على لقب الدوري، خاصة مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

بدأ مبابي اللقاء أساسيًا، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المعروف عنه، حيث بدا أقل سرعة وحيوية مقارنة بمبارياته السابقة. هذا التراجع في الأداء لفت أنظار الجماهير والجهاز الفني، خصوصًا مع أهمية اللاعب في تشكيل الفريق.

خلال إحدى الهجمات الفردية، شعر مبابي بانزعاج مفاجئ، ما دفعه لتقليل سرعته بشكل واضح. ولم يتردد في الإشارة إلى دكة البدلاء، طالبًا استبداله بشكل فوري، في خطوة احترازية لتجنب تفاقم الإصابة.

غادر مبابي أرض الملعب في الدقيقة 80 وهو يسير على قدميه، إلا أن ملامح الحذر كانت واضحة عليه. ورغم ذلك، حاول طمأنة الجماهير بالإشارة بعلامة “الإبهام للأعلى”، في لفتة إيجابية تشير إلى أن الإصابة قد لا تكون خطيرة.

بحسب تقارير صحفية إسبانية، فضّل مبابي عدم المجازفة، خاصة مع اقتراب البطولات الكبرى وعلى رأسها كأس العالم. وتخشى جماهير ريال مدريد من أن تكون الإصابة عضلية، ما قد يهدد مشاركة اللاعب في الفترة المقبلة.

ينتظر الجهاز الفني لريال مدريد نتائج الفحوصات الطبية لتحديد مدى خطورة إصابة مبابي، وسط حالة من الترقب والقلق، نظرًا لقيمة اللاعب وتأثيره الكبير على أداء الفريق في المراحل الحاسمة من الموسم