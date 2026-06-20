بسبب أذان العشاء.. سعد الصغير يوقف حفله فى مهرجان موازين

أثار الفنان سعد الصغير حالة من الجدل الواسع خلال حفله فى مهرجان موازين أمس، وذلك وسط تفاعل جماهيري كبير، معربًا عن سعادته الكبيرة بتكرار مشاركته في موازين.

وقام سعد الصغير بوقف حفله في مهرجان موازين بسبب أذان العشاء وقام بترديده أيضا.

وقد كشف الفنان سعد الصغير عن سعادته بمشاركته في مهرجان موازين 2026 بالمغرب، مؤكدا على أن حب الجمهور المغربي يحمله مسئولية كبيرة ويعدهم بتقديم حفلا غنائيا مختلفا.

وقال سعد الصغير، في مؤتمر حفله بمهرجان موازين: مهرجان موازين بالنسبة لينا زي كأس العالم عندنا في مصر، بيسألوا نعمل إيه عشان نروح موازين ولكن هي محبة الجمهور من غير أي حاجة، وهغني وأنا حاطط إيدي على قلبي علشان وشي يكون حلو على المنتخب المغربي والجمهور المغربي ذواق وهغني ليهم حسن الأسمر، وأنا حاسس إني في مصر مش المغرب، وهما بيحبوا الأغاني الشعبي، ونفسي أعمل أغنية مع مطرب شعبي مغربي.

حفل سعد الصغيل

وأحيى المطرب الشعبي سعد الصغير حفل غنائي في المغرب، ضمن فعاليات الدورة الـ21 من مهرجان “موازين.. إيقاعات العالم”، التى انطلقت أمس وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري.

وقبل سفره، شارك سعد الصغير جمهوره بصورة من داخل المطار برفقة أعضاء فرقته الموسيقية عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، معربًا عن سعادته بالمشاركة في المهرجان للمرة الرابعة على التوالي، كما وجه التحية لجمهوره داخل مصر وخارجها، طالبًا منهم الدعاء له بسلامة السفر والعودة.

وتشهد العاصمة المغربية الرباط على مدار تسعة أيام سلسلة من الحفلات والعروض الفنية، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء العربي والعالمي، ضمن واحدة من أبرز الفعاليات الموسيقية في المنطقة.

ويأتي هذا الظهور الفني لسعد الصغير بعد أيام من تصدر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية رده على التصريحات التي أدلت بها طليقته الراقصة شمس، والتي أثارت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.