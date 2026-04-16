يعرض قريبا.. أحمد عبد الوهاب يشارك كواليس مسلسل ورد على فل وياسمين

أعلن الفنان أحمد عبد الوهاب، عن اقتراب عرض مسلسل “ورد على فل وياسمين” عبر حسابه على فيسبوك.

وانتهى الفنان احمد عبد الوهاب من تصوير مسلسل ورد على فل وياسمين وتشاركه في البطولة الفنانة صبا مبارك.

مسلسل ورد على فل وياسمين من بطولة صبا مبارك، احمد عبد الوهاب، ميمي جمال، وليد فواز، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركه اروما استوديوز .

ومن ناحيه اخرى، شارك احمد عبد الوهاب في فيلم درويش بدور رشدي الذي يمتاز بمهارة النصب ويجيد اللغة الفرنسية .

وحقق فيلم درويش إيرادات تخطت الـ 40 مليون جنيه، وهو من بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، احمد عبد الوهاب، مصطفى غريب، تارا عماد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج ممدوح السبع .