ريال مدريد يعرض على كلوب "شيكًا على بياض" لتدريب الفريق
أمانة .. 2 من أفراد الأمن يعيدان 36 ألف جنيه في حقيبة لصاحبها | تفاصيل
يكفينا فخرا نصر أكتوبر .. سياسي عراقي يحرج الإعلامية رشا نبيل على الهواء
البترول :تاون جاس أول شركة مصرية تعمل في السوق الأوروبية كمقاول تنفيذ
ليبرمان ينفجر.. ملابس مجندات جيش الاحتلال تشعل أزمة أخلاقية في إسرائيل
الصحة: نستهدف خفض وفيات الأمهات 35 حالة لكل 100 ألف مولود
ثورة مرتقبة بـ ريال مدريد بعد موسم كارثي.. غربلة كبرى في انتظار النجوم
تراجع أسعار الذهب في مصر 100 جنيه خلال أسبوع رغم ارتفاع الأونصة عالميًا
ابنة على الحجار تثير الجدل بالهجوم على والدها وطليقته ترد .. القصة الكاملة
5 آلاف كاميرا و13 سيارة| التحقيقات الكاملة في واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي
مدبولي يستعرض مع وزير المالية أبرز ما دار في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار ورياح تضرب هذه المناطق اليوم
فن وثقافة

مهرجان المنصورة لسينما الأطفال يطلق برنامج الورش برعاية الشباب والرياضة

أحمد البهى

بدأ أمس الأربعاء، البرنامج الأول لورش التدريب على فنون السينما والكتابة الإبداعية، الذي ينظمه مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال، المزمع عقد دورته الأولى في الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر المقبل، حيث يعقد برنامج التدريب برعاية وزارة الشباب والرياضة، ولمدة 4 أيام بمكتبة مصر العامة بمدينة المنصورة.


وأعربت الكاتبة الصحفية أميرة عاطف، رئيسة مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال، عن شكرها لوزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الوزير جوهر نبيل، مؤكدة أن دعم الوزارة ومساندتها كان السبب في تنظيم برنامج الورش، خاصة أن الإدارة المركزية لتنمية النشء ومديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بذلا مجهودا كبيرا في تنفيذ برنامج الورش.


وأكدت رئيسة مهرجان المنصورة لسينما الأطفال، أن وزارة الشباب والرياضة تحمست للفكرة منذ البداية، وهو ما ساهم في خروجها إلى النور، مشددة على تطلعها للتعاون مجددا مع وزارة الشباب والرياضة في أنشطة أخرى تخص المهرجان .


وقالت أميرة عاطف، إن أحد أهم أهداف المهرجان هو تدريب الأطفال على بعض فنون السينما، وتنمية مهاراتهم الإبداعية، موضحة أن البرنامج الثاني لورش التدريب سيكون بالتزامن مع إنعقاد المهرجان في شهر نوفمبر المقبل.


وأضافت أميرة عاطف، أن برنامج التدريب الحالي يتضمن ثلاثة ورش، الأولى للإخراج للناشئين، والثانية للكتابة الإبداعية للناشئين، والثالثة للرسوم المتحركة للأطفال، موضحة أن كل ورشة ستضم نحو 20 متدربا جميهم من أبناء محافظة الدقهلية.  
 

ويحاضر في ورشة الإخراج للناشئين المخرج محمد حمدي، وهو مخرج ومدير تصوير سينمائي، حيث عمل كمدير تصوير في عدة أفلام منذ تخرجه، كما قام بتصوير العديد من الأفلام الوثائقية، من أهمها سلسلة أفلام بعنوان "عرب أمريكا اللاتينية"، كما شارك في تنفيذ عدد من الأفلام الروائية القصيرة التي تم إنتاجها من خلال المركز القومي للسينما، وقدم أول أفلامه "المشتبه" سنة 2009، ثم توالت بعد ذلك أعماله السينمائية كمخرج ومن بينها "جوه اللعبة" و"محترم إلا ربع" و"سالم أبو أخته" و"صابر جوجل" و"بيكيا" و"الحب بتفاصيله"  و"الورشة، كما قدم للدراما التليفزيونية عدد من المسلسلات مثل "شطرنج" و"وش السعد".


ويحاضر في ورشة الكتابة الإبداعية الكاتب عبده الزراع، وهو أحد الأسماء المهمة في عالم الكتابة للأطفال في مصر والوطن العربي، إلى جانب كونه باحثا متخصصا في ثقافة الطفل، وترأس شعبة أدب الأطفال باتحاد كتاب مصر، ولجنة الطفل بنادي القصة، كما أصدر العديد من المجموعات القصصية للأطفال واليافعين، وتولى رئاسة تحرير سلسلة "سنابل" للأطفال، وحصل على العديد من الجوائز المهمة مثل جائزة اليونسكو في القصة سنة 2018، وجائزة الدولة التشجيعية في شعر الأطفال سنة 2003.
ويحاضر في ورشة الرسوم المتحركة، المخرج مختار طلعت، وهو خريج كلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك، ويعمل مخرجا للرسوم متحركة وتخصص في أفلام الستوب موشن، وصاحب استوديو مستقل،  وشاركت أعماله في مهرجانات دولية وحصل على عدة جوائز، كما أقام العديد من الورش لتعليم فن الستوب موشن.


ويساعد في ورشة الرسوم المتحركة المخرجة رباب الدفراوي، وهي خريجة كلية الفنون الجميلة قسم الديكور "شعبة السينوغرافيا"، وتعمل في مجالي الإخراج الفني والتشكيل منذ سنة 2003، وشاركت في العديد من المعارض الفنية الجماعية داخل مصر. 
صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

ترشيحاتنا

اللحوم

استقرار نسبي .. أسعار اللحوم الحمراء والمستوردة بالأسواق اليوم

وزيرة الاسكان

وزيرة الإسكان: 27 و28 أبريل الجاري.. إجراء 4 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة

مسابقة الضرائب

الضرائب: مسابقة جديدة للتميز الإداري بمعايير واضحة وشفافة قريبا

بالصور

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

شعار شيفروليه
شعار شيفروليه
شعار شيفروليه

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد