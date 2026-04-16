مهرجان المنصورة لسينما الأطفال يطلق برنامج الورش برعاية الشباب والرياضة

بدأ أمس الأربعاء، البرنامج الأول لورش التدريب على فنون السينما والكتابة الإبداعية، الذي ينظمه مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال، المزمع عقد دورته الأولى في الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر المقبل، حيث يعقد برنامج التدريب برعاية وزارة الشباب والرياضة، ولمدة 4 أيام بمكتبة مصر العامة بمدينة المنصورة.



وأعربت الكاتبة الصحفية أميرة عاطف، رئيسة مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال، عن شكرها لوزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الوزير جوهر نبيل، مؤكدة أن دعم الوزارة ومساندتها كان السبب في تنظيم برنامج الورش، خاصة أن الإدارة المركزية لتنمية النشء ومديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بذلا مجهودا كبيرا في تنفيذ برنامج الورش.



وأكدت رئيسة مهرجان المنصورة لسينما الأطفال، أن وزارة الشباب والرياضة تحمست للفكرة منذ البداية، وهو ما ساهم في خروجها إلى النور، مشددة على تطلعها للتعاون مجددا مع وزارة الشباب والرياضة في أنشطة أخرى تخص المهرجان .



وقالت أميرة عاطف، إن أحد أهم أهداف المهرجان هو تدريب الأطفال على بعض فنون السينما، وتنمية مهاراتهم الإبداعية، موضحة أن البرنامج الثاني لورش التدريب سيكون بالتزامن مع إنعقاد المهرجان في شهر نوفمبر المقبل.



وأضافت أميرة عاطف، أن برنامج التدريب الحالي يتضمن ثلاثة ورش، الأولى للإخراج للناشئين، والثانية للكتابة الإبداعية للناشئين، والثالثة للرسوم المتحركة للأطفال، موضحة أن كل ورشة ستضم نحو 20 متدربا جميهم من أبناء محافظة الدقهلية.



ويحاضر في ورشة الإخراج للناشئين المخرج محمد حمدي، وهو مخرج ومدير تصوير سينمائي، حيث عمل كمدير تصوير في عدة أفلام منذ تخرجه، كما قام بتصوير العديد من الأفلام الوثائقية، من أهمها سلسلة أفلام بعنوان "عرب أمريكا اللاتينية"، كما شارك في تنفيذ عدد من الأفلام الروائية القصيرة التي تم إنتاجها من خلال المركز القومي للسينما، وقدم أول أفلامه "المشتبه" سنة 2009، ثم توالت بعد ذلك أعماله السينمائية كمخرج ومن بينها "جوه اللعبة" و"محترم إلا ربع" و"سالم أبو أخته" و"صابر جوجل" و"بيكيا" و"الحب بتفاصيله" و"الورشة، كما قدم للدراما التليفزيونية عدد من المسلسلات مثل "شطرنج" و"وش السعد".



ويحاضر في ورشة الكتابة الإبداعية الكاتب عبده الزراع، وهو أحد الأسماء المهمة في عالم الكتابة للأطفال في مصر والوطن العربي، إلى جانب كونه باحثا متخصصا في ثقافة الطفل، وترأس شعبة أدب الأطفال باتحاد كتاب مصر، ولجنة الطفل بنادي القصة، كما أصدر العديد من المجموعات القصصية للأطفال واليافعين، وتولى رئاسة تحرير سلسلة "سنابل" للأطفال، وحصل على العديد من الجوائز المهمة مثل جائزة اليونسكو في القصة سنة 2018، وجائزة الدولة التشجيعية في شعر الأطفال سنة 2003.

ويحاضر في ورشة الرسوم المتحركة، المخرج مختار طلعت، وهو خريج كلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك، ويعمل مخرجا للرسوم متحركة وتخصص في أفلام الستوب موشن، وصاحب استوديو مستقل، وشاركت أعماله في مهرجانات دولية وحصل على عدة جوائز، كما أقام العديد من الورش لتعليم فن الستوب موشن.



ويساعد في ورشة الرسوم المتحركة المخرجة رباب الدفراوي، وهي خريجة كلية الفنون الجميلة قسم الديكور "شعبة السينوغرافيا"، وتعمل في مجالي الإخراج الفني والتشكيل منذ سنة 2003، وشاركت في العديد من المعارض الفنية الجماعية داخل مصر.

.