الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تفاصيل جوائز مسابقة الأفلام الوثائقية في مالمو للسينما العربية

محمد نبيل

اختُتمت الدورة السادسة عشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية بحفل توزيع جوائز كبير أُقيم في قاعة سينما رويال المرموقة، إحدى أكبر دور السينما في السويد.

وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية الجوائز، وذهبت جائزة التنويه الخاص الأولى إلى فيلم “حبيبي حسين” من فلسطين، للمخرج أليكس بكري، الذي صعد إلى المسرح لتسلّم الجائزة.
 

أما جائزة التنويه الخاص الثانية فذهبت إلى طاقم وممثلي فيلم “ضايل عنا عرض” من مصر وفلسطين، بمن فيهم الغزيون الذين ظهروا في الفيلم وأولئك الذين لم يظهروا، وهو من إخراج مي سعد وأحمد الدنف، وصعدت مي سعد إلى المسرح لتسلّم الجائزة.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم إلى فيلم “أبي والقذافي” من ليبيا والولايات المتحدة والسويد، للمخرجة جيهان كيخيا، التي صعدت إلى المسرح لتسلّم الجائزة.
 

أما جائزة أفضل فيلم وثائقي فذهبت إلى فيلم “حياة بعد سهام” من فرنسا ومصر، للمخرج نامير عبد المسيح. وصعد المنتج صفي الدين محمود إلى المسرح لتسلّم الجائزة.

مسابقة الأفلام الوثائقية:

أفضل فيلم وثائقي: حياة بعد سهام — إخراج نامير عبد المسيح
جائزة لجنة التحكيم: أبي والقذافي — إخراج جيهان كيخيا
تنويه خاص: حبيبي حسين — إخراج أليكس بكري
تنويه خاص: ضايل عنا عرض — إخراج مي سعد وأحمد الدنف

