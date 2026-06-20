بروتوكول تعاون لدعم المواهب الشابة وإثراء المكتبة المسرحية

وقعت مؤسسة س للثقافة والإبداع، المنظمة لـ المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب ومهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية، بروتوكول تعاون مع مؤسسة بى بوك، في خطوة تستهدف دعم المبدعين الشباب وإتاحة الفرصة لنشر أعمالهم وإبداعاتهم الأدبية والفنية، بما يسهم في إثراء الحركة الثقافية والمسرحية في مصر والوطن العربي.

وأكد الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس مؤسسة س للثقافة والإبداع، أن هذا التعاون يأتي في إطار رؤية المؤسسة الرامية إلى اكتشاف ورعاية المواهب الشابة، وفتح آفاق جديدة أمام أبناء الجنوب للتعبير عن إبداعاتهم ونشرها على نطاق واسع.

تفاصيل البروتوكول

وأوضح الهواري أن البروتوكول يستهدف اقامة منصة مسرحية متخصصة تضم عناوين جديدة ومتنوعة من إنتاج وإبداعات أبناء الجنوب في مصر والدول العربية والأفريقية، بما يسهم في توثيق التجارب المسرحية الشابة وإبرازها أمام المهتمين والباحثين.

وأضاف أن التعاون يشمل أيضًا إصدار مجموعة كبيرة من الكتب والدراسات والإصدارات الخاصة بالمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب ومهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية، بما يعزز دورهما الثقافي والمعرفي.

من جانبه، قال محمد حجاج، مدير عام مؤسسة بى بوك، إن المؤسسة تتبنى رؤية مشتركة مع مؤسسة س للثقافة والإبداع تقوم على دعم الطاقات الإبداعية الشابة وإتاحة الفرصة أمامها للوصول إلى القراء والمهتمين بالشأن الثقافي والمسرحي.

وأشار "حجاج" إلى أن هناك خطة عمل طموحة تم إعدادها بالتعاون بين المؤسستين، تهدف إلى نشر الإبداعات في مختلف المجالات المسرحية، بما يشمل التأليف المسرحي، والنقد، والدراسات البحثية، فضلًا عن الكتابات المتخصصة في فنون الإخراج والتمثيل والديكور والسينوغرافيا وسائر عناصر العملية المسرحية.

وأضاف أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو بناء منصة ثقافية داعمة للمبدعين، تسهم في توثيق الإنتاج المسرحي وإبراز الأصوات الجديدة، وتوفير مساحة حقيقية للمواهب الواعدة لعرض أعمالها والمشاركة الفاعلة في المشهد الثقافي، بما يحقق أهداف التنمية الثقافية ويعزز مكانة المسرح كأداة للتنوير وبناء الوعي.