عروض مسرح شباب الجنوب بالمدن الجديدة بقنا

نظمت إدارة مهرجان المسرح الدولى لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى، رئيس اتحاد المسرحين الأفارقة، عدد من الفاعليات بمدينة دريمز بقنا الجديدة، وذلك ضمن عروض المهرجان، والمقام بمحافظة قنا من ١ إلى ٦ ابريل الجارى.

قدم عرض الأراجوز، و "المكتبة المتنقلة" والتى قدمها الفنان ربيع زين اخصائى مشروع المكتبة المتنقلة، بمؤسسة مصر الخير، وتضمنت جلسات حكى تربوى، تشجيع الأطفال على القراءة والتوعية والتثقيف، وقد لاقت العروض تفاعل كبير من الأطفال والحضور.

عرض المهرج

و قدم عرض "المهرج" للفنان التونسى نوار الضويوى، يحكى عن المهرج الذى عثر على صندوق به بعض الأشياء، يستخدمها المهرج فى تقديم عروض للأطفال.

وفى الختام قدم العرض المسرحى "الابتسامة الخافتة" عرض مسرحى جزائرى للأطفال، يدمج بين البساطة والعمق.

يذكر أن الدورة العاشرة من المهرجان، تحمل اسم المخرج الكبير عصام السيد، تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء، وبرعاية كلٍ من وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة إيزيس للاستشارات الهندسية، ومؤسسة هاي واي ترافيل، في حدث ثقافي وفني يعكس مكانة المهرجان كأحد أبرز المنصات الداعمة لشباب المسرح في مصر والعالم، حيث يواصل المهرجان رسالته في دعم الإبداع المسرحي، وتمكين المواهب الشابة، ومد جسور التواصل الثقافي بين دول العالم، إلى جانب دوره المجتمعي الممتد من خلال مشروعاته الثقافية في القرى والنجوع، بما يعزز نشر الوعي الفني في جنوب مصر.