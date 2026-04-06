مؤلفات فؤاد ومنيب بقيادة سعد باشا على المسرح الكبير بالأوبرا

تقيم دار الأوبرا المصرية حفلا للثنائى الموسيقى محمد فؤاد ( بيانو ) وأحمد منيب ( كمان ) بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وذلك فى السادسة والنصف مساء الخميس 9 أبريل على المسرح الكبير .

ويتضمن البرنامج نخبة من مؤلفات فؤاد ومنيب الخاصة التى تمزج بين الطابع الكلاسيكى الغربى والروح الشرقية منها أنا أقوى، وراء الألم، آخر الليل، عتاب، يمكن، غربة، تحليق، عين سحرية، صندوق الموسيقى ويصاحبها عارضة الباليه نينا ترابر، العاصفة ،ألبوم صور، بين الموج، حان الوقت ويصاحبها آداء صامت لـ عبد الرحمن جميل، وحدك، ضحكة، حد تايه - قلبك ( من أعمال فريق مسار اجبارى) .

جدير بالذكر إن الثنائى فؤاد ومنيب يجمعان الموهبة الفطرية والدراسة الأكاديمية حيث بدأ محمد فؤاد الطبيب العاشق للموسيقى فى ترجمة مشاعره إلى معزوفات على البيانو، لتصل إلى مسامع عازف الكمان أحمد منيب المتخرج فى الكونسرفتوار والمتمرس فى الموسيقى الكلاسيكية والجاز، لتولد شراكة فنية مميزة بينهما أعادت صياغة موسيقى فؤاد، لاقى الثنائى نجاحا جماهيريا لافتا ليستمرا فى تقديم مشروع موسيقى يعبر عن جيل جديد من المبدعين .