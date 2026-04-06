الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

إقبال كبير على أنشطة مسرح الثقافة المتنقل بالفيوم

المسرح المتنقل
أحمد البهى

تتواصل فعاليات المسرح المتنقل بالمجمع التعليمي بمدينة طامية بمحافظة الفيوم، وسط حضور جماهيري كبير، وذلك برعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي والفني، والوصول بالخدمات الثقافية إلى مختلف المناطق، خاصة القرى والمراكز.

شهد فعاليات اليوم الثاني ياسمين ضياء، مدير عام ثقافة الفيوم، ومحمد حسين، مدير المجمع التعليمي بطامية، الذي تولى تقديم فقرات الفعاليات التي بدأت بمحاضرتين توعويتين، تناولت الأولى ترشيد استهلاك المياه، ألقاها المهندس أحمد جمعة من إدارة التوعية بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، حيث استعرض خلالها أهمية الحفاظ على الموارد المائية في ظل التحديات الراهنة، مؤكدا ضرورة تبني سلوكيات يومية رشيدة مثل إصلاح التسريبات وعدم الإسراف في استخدام المياه، لما لذلك من أثر في تحقيق الاستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وجاءت المحاضرة الثانية بعنوان "مخاطر التنمر"، قدمتها الباحثة ملك محمد، وتناولت خلالها أشكال التنمر المختلفة، سواء اللفظي أو الجسدي أو الإلكتروني، وتأثيراته السلبية على الصحة النفسية للأطفال والشباب، إلى جانب طرح آليات المواجهة، وفي مقدمتها تعزيز الثقة بالنفس، ونشر ثقافة تقبل الآخر، ودور الأسرة والمدرسة في الحد من هذه الظاهرة.

كما تضمنت الفعاليات فقرة لاكتشاف المواهب، استهدفت إبراز الطاقات الإبداعية لدى أطفال وشباب مركز طامية، حيث تنوعت المشاركات بين الإلقاء والشعر والغناء، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وشهدت الفعاليات أيضا تنفيذ عدد من الورش الفنية لإعادة تدوير الخامات البيئية، تضمنت تصميم مشغولات مبتكرة مثل علب حفظ الإكسسوارات، إلى جانب ورش للفنون التشكيلية في الرسم والتلوين، في أجواء تفاعلية، بمشاركة الفنانين محمود سالم، وكارم ماهر، ونجلاء أحمد.

واختتمت بعرض فني لفرقة الإنشاد الديني بالفيوم، التي قدمت باقة من الأناشيد الدينية، منها "كل الناس بتقول يارب"، و"قمرا"، و"المسك فاح"، و"اللهم صل على محمد"، بمشاركة مجموعة من المنشدين.

تنفذ الأنشطة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة الفيوم، وتستمر فعاليات المسرح المتنقل بطامية على مدار ثلاثة أيام.

