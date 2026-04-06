عودة برنامج تحت الشمس في انطلاقة جديدة

يعود برنامج التوك شو الشهير "تحت الشمس" في انطلاقة قوية ومختلفة، مستمراً في مسيرة أحد أكثر البرامج تأثيراً ومشاهدة على الشاشة.



البرنامج، الذي حقق جماهيرية واسعة ونجاحات كبيرة خلال مواسمه السابقة، يُقدَّم هذه المرة برؤية جديدة من الإعلامية ياسمين الخطيب، بعد أن كان يُقدَّم في مواسمه السابقة على يد الإعلاميين معتز عبد الفتاح وأحمد سالم.

ويتناول البرنامج أهم القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويقدم محتوى جاد وموثوق يجذب ملايين المشاهدين، ويُعرض من الأربعاء إلى الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً.