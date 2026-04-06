درة تكشف تفاصيل مشهد صفع أحمد العوضي فى مسلسل على كلاي

تحدثت الفنانة درة عن كواليس واحد من أكثر مشاهدها إثارة للجدل في مسلسل «على كلاي»، والذي جمعها بالفنان أحمد العوضي، وتحديدًا مشهد صفعه بالقلم، الذي حظي بتفاعل واسع من الجمهور خلال عرضه في شهر رمضان الماضي.

وأعرىبت خلال حلولها ضيفة على برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة الحياة، عن تقديرها الكبير للعوضي، مؤكدة أنه يتمتع بجرأة فنية لافتة، خاصة في قبوله تقديم مشهد يتعرض فيه للضرب من امرأة، رغم الصورة الذهنية المرتبطة به كبطل لأعمال الأكشن.

واعتبرت أن هذه الخطوة تعكس وعيه كممثل يضع مصلحة العمل فوق أي اعتبارات شكلية، وهو ما ساهم في تعزيز مصداقية الشخصية وزيادة تعاطف الجمهور معها.

تفاصيل تنفيذ مشهد صفع العوضي

وعن تفاصيل تنفيذ المشهد، أوضحت درة أن هناك تقنيات تمثيلية مدروسة تجعل اللقطة تبدو واقعية إلى حد بعيد، دون أن تسبب أذى فعليًا، مشيرة إلى أن الصفعة جاءت “حقيقية إلى حد ما”، لكن ليس بالقوة التي بدت عليها أمام الكاميرا.

وأضافت أن تصوير المشهد جرى في أحد شوارع وسط البلد، وسط حضور عدد من المارة الذين تابعوا التصوير لحظة بلحظة، ما أضفى على الأجواء قدرًا من التحدي، خاصة مع الإحساس بأن المكان تحول إلى مسرح مفتوح والجميع يراقب تفاصيل الأداء.

يُذكر أن مسلسل «على كلاي» شارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي ودرة نخبة من الفنانين، من بينهم يارا السكري، محمود البزاوي، انتصار، عصام السقا، محمد ثروت، طارق الدسوقي، عمر رزيق، سارة بركة، ريم سامي، رحمة محسن، وآخرون.