الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
درة: وحيد حامد أول من قدمني.. وميادة الديناري علامة في مشواري الفني

درة
درة
أحمد إبراهيم

كرم الإعلامي عمرو الليثي النجمة درة بمنحها درع تكريم خلال استضافتها في برنامج «واحد من الناس»، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلال دورها في مسلسل «علي كلاي»، حيث خطفت الأنظار بتجسيد شخصية «ميادة الديناري» التي تحولت إلى واحدة من أكثر الشخصيات تأثيراً وإثارة للجدل خلال دراما رمضان 2026.

وجاء التكريم تقديراً لتفوق درة في تقديم شخصية معقدة نفسياً، حملت العديد من التحولات الدرامية التي لاقت إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، وتصدرت مشاهدها مواقع التواصل الاجتماعي طوال عرض العمل، وذلك من قبل عمرو الليثي والشركة المتحدة وقناة الحياة، احتفاءً بإتقانها تقديم شخصية المرأة الشعبية المصرية.

درة تكشف تفاصيل تعاونها مع وحيد حامد 

وخلال حوارها مع عمرو الليثي، أشادت درة بالسيناريست الكبير وحيد حامد الذي قدمها لأول مرة في هذا النوع من الأدوار من خلال فيلم «الأولة في الغرام»، مؤكدة أن تلك التجربة كانت نقطة انطلاق لتقديم شخصيات شعبية تركت أثراً في الدراما، مثل أعمال «العار»، و«الريان»، و«مزاج الخير»، و«آدم»، و«سجن النسا»، وصولاً إلى شخصية «ميادة الديناري» في «علي كلاي»، والتي وصفتها بأنها تجربة جديدة تماماً عليها، خاصة أنها قدمت خلالها تحدي تقديم شخصية تميل إلى الشر وتحمل أبعاداً نفسية مركبة.

درة تتحدث عن شخصية ميادة الديناري 

وقدمت درة شخصية «ميادة الديناري» في إطار درامي مغاير لما اعتادها عليه الجمهور، حيث جسدت شخصية تميل إلى الشر وتحمل أبعاداً نفسية معقدة، في دور ابتعد تماماً عن صورتها الهادئة، لكنها نجحت في تقديمه بجرأة وثقة واضحة، معتمدة على تفاصيل دقيقة في الأداء منحت الشخصية عمقاً إنسانياً وحضوراً قوياً على مدار الأحداث، لتتحول «ميادة» إلى أحد أبرز مفاجآت العمل.

وتمكنت درة من جذب انتباه المشاهدين منذ ظهورها الأول، إذ أثارت الشخصية حالة من الجدل بسبب قراراتها الحادة وتصرفاتها القاسية، قبل أن تكشف الحلقات تدريجياً عن جوانب إنسانية معقدة للشخصية، وهو ما خلق حالة من التفاعل الكبير بين الجمهور، الذين انتقلوا من رفض «ميادة» إلى التعاطف معها مع تطور الأحداث، في تحول درامي محسوب أبرز قوة الأداء.

وبرعت درة في تقديم التحولات النفسية للشخصية بسلاسة واضحة، إذ انتقلت من القسوة والصلابة إلى لحظات الانكسار الإنساني، معتمدة على تعبيرات هادئة وانفعالات مدروسة، ما منح الشخصية مصداقية كبيرة وجعلها من أكثر الشخصيات تأثيراً خلال الموسم، كما تصدرت مشاهدها مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في اللحظات المفصلية التي شهدت تغيرات حادة في مسار «ميادة الديناري».

وتفاعل الجمهور بشكل يومي مع أداء درة، مشيدين بقدرتها على تقديم شخصية متعددة الأبعاد نفسياً ودرامياً، حيث تحولت «ميادة الديناري» إلى حالة درامية مثيرة للجدل جذبت اهتمام المتابعين، وأصبحت محوراً أساسياً في تصاعد الأحداث، وهو ما انعكس على حجم الانتشار الكبير لمشاهدها عبر المنصات المختلفة.

مسلسل «علي كلاي» تدور أحداثه حول شاب موهوب في الملاكمة نشأ داخل منزل رجل أعمال، قبل أن يدخل في سلسلة من الصراعات الداخلية والخارجية بسبب التوترات العائلية والغيرة، وذلك في إطار درامي مشوق داخل حي شعبي، حيث تتقاطع العلاقات الإنسانية والاجتماعية لتصنع أحداثاً متلاحقة جذبت الجمهور طوال الحلقات.

ويشارك في بطولة العمل:درة، أحمد العوضي، محمود البزاوي، انتصار، عصام السقا، يارا السكري، محمد ثروت، ريم سامي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، ضياء عبدالخالق، عمر رزيق، الشحات مبروك، وبسام رجب، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

