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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد عزمي يكشف كواليس زيارته لمستشفى سرطان الأطفال

احمد عزمي
احمد عزمي
سارة عبد الله

كشف الفنان أحمد عزمي عن زيارته لمستشفى سرطان الأطفال 57357 بهدف تقديم الدعم النفسى والمعنوي للمرضى.

وشارك أحمد عزمى صورا داخل المستشفى عبر حسابه الرسمى على فيسبوك، وكتب: «تشرفت بالدعوة الكريمة لزيارة مستشفي (57357) لعلاج سرطان الاطفال، لحظات ما أجملها وسط أشجع وأجمل أطفال وأحن وأطيب أهالى، ضحكنا ولعبنا وغنينا ومر الوقت كأنه حلم».

وأضاف: «كل الشكر للدكتور أيمن الغزالى حرب وأسرة المستشفى على دعوتكم ومجهودكم الرائع مع الأطفال والأهالى وفقكم الله، اللهم اكتب الشفاء لكل مريض يارب العالمين».

أحمد عزمي يتحدث عن مسلسل حكاية نرجس 
وتحدث أحمد عزمي عن أعماله الأخيرة، مؤكدًا أنها شكلت نقلة مهمة في مسيرته الفنية بعد فترة الغياب، ومن بينها مسلسل «حكاية نرجس».

وأشار إلى أن شخصية “جمال” في العمل كانت تعتمد على التعبير الصامت ونظرات العين أكثر من الحوار، مؤكدًا أن المخرج لعب دورًا مهمًا في إبراز هذا الأداء.

كما لفت إلى أن مشاهد الحزن والبكاء في العمل كانت من أكثر اللحظات تأثيرًا، وحققت تفاعلًا واسعًا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.


أحمد عزمي يتحدث عن أدواره واصعب تجاربه الفنية 

وفي سياق آخر، كشف أحمد عزمي عن كواليس تجسيده لشخصية “شيخ علاء” في مسلسل «ظلم المصطبة»، موضحًا أنها شخصية مركبة تمر بصراعات إنسانية ودينية معقدة.

وأشار إلى أنه خضع لتحضيرات خاصة للدور شملت تغييرات في الشكل الخارجي، مثل حلق الشعر وإطالة اللحية، ما ساعده على الاندماج الكامل في الشخصية.

أحمد عزمى مستشفي 57357 فيسبوك

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