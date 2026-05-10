قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل المريض صفر في كارثة فيروس هانتا على السفينة هونديوس
اتحاد الكرة يمنح الزمالك مهلة أخيرة لتنفيذ مطلبه بشأن نهائي الدوري| تفاصيل
إيرين سعيد: تصنيف المدافعات عن حقوق المرأة بـ«النسويات» مرفوض
أحمد موسى: ماكرون يركض في شوارع الإسكندرية وسط المواطنين في مشهد استثنائي
جولة الحسم.. استعدادات مكثفة لـ سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الزمالك بالدوري
رئيس البعثة الطبية للحج بالمدينة المنورة: تنسيق كامل لتقديم أفضل الخدمات
مصادر: خطة لإنشاء بنية أساسية للاتصالات بـ160 مليون جنيه
تامر أمين: مصر ظهرت في أبهى صورها خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للإسكندرية
موجة حارة تضرب مصر.. الأرصاد: الحرارة تصل 40 درجة في بعض المناطق
زوجة سامي عبد الحليم تكشف تطورات حالته الصحية وتطلب الدعاء
الرئيس السيسي ينيب كبير الياوران لحضور المباراة النهائية لكأس مصر باستاد القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد عزمي: ابتعادي عن الفن غير حياتي وابني سبب عودتي |تقرير

احمد عزمي
احمد عزمي
تقى الجيزاوي

كشف الفنان أحمد عزمي عن تفاصيل فترة ابتعاده عن الوسط الفني خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الأزمة التي مر بها كانت نقطة تحول مهمة في حياته الشخصية والمهنية، وأنها ساعدته على إعادة ترتيب أولوياته والعودة من جديد للساحة الفنية بشكل أكثر استقرارًا ونضجًا.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية إيمان عز الدين في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» عبر قناة CBC⁠، حيث تحدث عن رحلته مع التغيير، وأبرز المحطات الفنية التي أعادت تقديمه للجمهور.

وأوضح أحمد عزمي أن المرحلة الصعبة التي مر بها لم تكن سهلة، لكنها منحته فرصة لإعادة بناء نفسه من جديد، مشيرًا إلى أنه وضع خطة واضحة للخروج من الأزمة وعدم الاستسلام.

وأكد عزمي ، أن أكبر دافع للتغيير كان ابنه، قائلاً إنه كان يفكر دائمًا في العودة ليكون أبًا قادرًا على أن يفخر به ابنه ويعتمد عليه.

وأضاف أن التجربة انعكست على نمط حياته بالكامل، حيث أصبح أكثر تنظيمًا في اختياراته اليومية، سواء في العمل أو العلاقات أو أسلوب الحياة.

أحمد عزمي يتحدث عن مسلسل حكاية نرجس 
وتحدث أحمد عزمي عن أعماله الأخيرة، مؤكدًا أنها شكلت نقلة مهمة في مسيرته الفنية بعد فترة الغياب، ومن بينها مسلسل «حكاية نرجس».

وأشار إلى أن شخصية “جمال” في العمل كانت تعتمد على التعبير الصامت ونظرات العين أكثر من الحوار، مؤكدًا أن المخرج لعب دورًا مهمًا في إبراز هذا الأداء.

كما لفت إلى أن مشاهد الحزن والبكاء في العمل كانت من أكثر اللحظات تأثيرًا، وحققت تفاعلًا واسعًا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.


أحمد عزمي يتحدث عن أدواره واصعب تجاربه الفنية 

وفي سياق آخر، كشف أحمد عزمي عن كواليس تجسيده لشخصية “شيخ علاء” في مسلسل «ظلم المصطبة»، موضحًا أنها شخصية مركبة تمر بصراعات إنسانية ودينية معقدة.

وأشار إلى أنه خضع لتحضيرات خاصة للدور شملت تغييرات في الشكل الخارجي، مثل حلق الشعر وإطالة اللحية، ما ساعده على الاندماج الكامل في الشخصية.

أحمد عزمي يتحدث عن تعاونه مع أبرز نجوم الفن

وتطرق احمد عزمي إلى تعاونه مع المخرج مجدي الهواري، لافتًا إلى موقف مفاجئ حين طُلب حضوره السريع لموقع تصوير في التجمع ، واستعاد أيضا ذكرياته مع الفنان يحيى الفخراني، مؤكدًا أن عمله معه في أعمال مثل «عباس الأبيض» و«يتربى في عزو» ترك أثرًا كبيرًا في مسيرته الفنية.

أحمد عزمي برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» قناة cbc مسلسل حكاية نرجس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

عداد الكهرباء

بشري سارة.. بعض العدادات الكودية ستعود لنظام الشرائح

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

سعر الذهب اليوم

الجرام يتجاوز 8000 جنيه رسميًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 24

عداد الكهرباء

بعد شكاوى المواطنين.. قرار جديد من وزارة الكهرباء بشأن العدادات الكودية

موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور2026

رسميا.. موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور 2026

ماكرون

ماكرون يلتقط صورًا تذكارية مع عدد من الشباب وعمال مطعم بالإسكندرية

ترشيحاتنا

الطفل مع المسعفين

بطولة على عجلات الإسعاف.. طاقم إسعاف الإسماعيلية ينقذ سيدة ويجري ولادة ناجحة داخل السيارة بأبو صوير

سيارة دنيا فؤاد المتحفظ عليها

شبيهة “ميني كوبر”.. ننشر صورة السيارة المتحفظ عليها من ممتلكات دنيا فؤاد في قضية التبرعات

شواطئ مطروح

الشمسية و4 كراسي بـ180 جنيها.. مرسى مطروح تعلن ضوابط الشواطئ للعام الحالي

بالصور

محمد رمضان: فيلم اسد يستحق غيابي ثلاث سنوات عن السينما والتلفزيون

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

طريقة عمل الحرشة المغربي.. فطار وعشاء اقتصادي بطعم خطير

حرشة مغربي
حرشة مغربي
حرشة مغربي

وجبة اقتصادية جدًا وبروتين عالي بـ100 جنيه على الطريقة المغربية

عدس بجبه
عدس بجبه
عدس بجبه

بمشاركة 30 دولة.. قوات الصاعقة تشارك في فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

فيديو

احمد عزمي

أحمد عزمي: ابتعادي عن الفن غير حياتي وابني سبب عودتي |تقرير

أمل فتحى

المطربة التونسية أمل فتحي تطرح ثاني أغانيها مع روتانا بعنوان مانحساب

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد