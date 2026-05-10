أحمد عزمي: ابتعادي عن الفن غير حياتي وابني سبب عودتي |تقرير

كشف الفنان أحمد عزمي عن تفاصيل فترة ابتعاده عن الوسط الفني خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الأزمة التي مر بها كانت نقطة تحول مهمة في حياته الشخصية والمهنية، وأنها ساعدته على إعادة ترتيب أولوياته والعودة من جديد للساحة الفنية بشكل أكثر استقرارًا ونضجًا.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية إيمان عز الدين في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» عبر قناة CBC⁠، حيث تحدث عن رحلته مع التغيير، وأبرز المحطات الفنية التي أعادت تقديمه للجمهور.

وأوضح أحمد عزمي أن المرحلة الصعبة التي مر بها لم تكن سهلة، لكنها منحته فرصة لإعادة بناء نفسه من جديد، مشيرًا إلى أنه وضع خطة واضحة للخروج من الأزمة وعدم الاستسلام.

وأكد عزمي ، أن أكبر دافع للتغيير كان ابنه، قائلاً إنه كان يفكر دائمًا في العودة ليكون أبًا قادرًا على أن يفخر به ابنه ويعتمد عليه.

وأضاف أن التجربة انعكست على نمط حياته بالكامل، حيث أصبح أكثر تنظيمًا في اختياراته اليومية، سواء في العمل أو العلاقات أو أسلوب الحياة.

أحمد عزمي يتحدث عن مسلسل حكاية نرجس

وتحدث أحمد عزمي عن أعماله الأخيرة، مؤكدًا أنها شكلت نقلة مهمة في مسيرته الفنية بعد فترة الغياب، ومن بينها مسلسل «حكاية نرجس».

وأشار إلى أن شخصية “جمال” في العمل كانت تعتمد على التعبير الصامت ونظرات العين أكثر من الحوار، مؤكدًا أن المخرج لعب دورًا مهمًا في إبراز هذا الأداء.

كما لفت إلى أن مشاهد الحزن والبكاء في العمل كانت من أكثر اللحظات تأثيرًا، وحققت تفاعلًا واسعًا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.



أحمد عزمي يتحدث عن أدواره واصعب تجاربه الفنية

وفي سياق آخر، كشف أحمد عزمي عن كواليس تجسيده لشخصية “شيخ علاء” في مسلسل «ظلم المصطبة»، موضحًا أنها شخصية مركبة تمر بصراعات إنسانية ودينية معقدة.

وأشار إلى أنه خضع لتحضيرات خاصة للدور شملت تغييرات في الشكل الخارجي، مثل حلق الشعر وإطالة اللحية، ما ساعده على الاندماج الكامل في الشخصية.

أحمد عزمي يتحدث عن تعاونه مع أبرز نجوم الفن

وتطرق احمد عزمي إلى تعاونه مع المخرج مجدي الهواري، لافتًا إلى موقف مفاجئ حين طُلب حضوره السريع لموقع تصوير في التجمع ، واستعاد أيضا ذكرياته مع الفنان يحيى الفخراني، مؤكدًا أن عمله معه في أعمال مثل «عباس الأبيض» و«يتربى في عزو» ترك أثرًا كبيرًا في مسيرته الفنية.