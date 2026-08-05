الصين تشدد الضوابط على صادراتها لأمريكا من المواد ذات الاستخدام المزدوج المرتبطة بالطائرات المُسيَّرة

أعلنت وزارة التجارة الصينية تشديد الضوابط على صادراتها إلى الولايات المتحدة من المواد ذات الاستخدام المزدوج المرتبطة بالطائرات المُسيَّرة، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء اتُخذ بهدف حماية الأمن الوطني والمصالح الوطنية، والوفاء بالالتزامات الدولية، ما يشمل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وأشارت إلى أنه بموجب القرار فإن صادرات الطائرات المُسيَّرة ومكوناتها الرئيسية والتقنيات ذات الصلة، المُدرَجة على قائمة الصين لمراقبة صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج، ستخضع لمراجعة صارمة لكل حالة على حدة عند تصديرها إلى الولايات المتحدة، ولن تكون هذه الصادرات مؤهلة للاستفادة من إجراءات تسهيل إصدار التراخيص.

وفي سياق متصل، أدرجت الصين شركة "كومبلاينس تيستينغ إل إل سي" الأمريكية على قائمة الإجراءات المضادة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية - في بيان لها - أن هذه الخطوة جاءت عقب اتخاذ لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية حديثًا إجراءات سلبية ضد الصين، وهي إجراءات انتهكت بشكل خطير الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.

وقد قدمت شركة "كومبلاينس تيستينغ إل إل سي" المساعدة والدعم للجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية في اتخاذ هذه الإجراءات، التي تُعرِّض سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية للخطر.

وبموجب قانون مكافحة العقوبات الأجنبية الصيني ولوائحه التنفيذية، أُدرِجت الشركة على قائمة الإجراءات المضادة. ويُحظَر على المنظمات والأفراد داخل الأراضي الصينية الانخراط في أي معاملات أو تعاون أو أنشطة أخرى ذات صلة مع الشركة.

م س ب/ آ ع س