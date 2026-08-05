عقوبات مشددة لحماية الركاب والمنشآت بقانون السكة الحديد

حرص قانون السكك الحديدية على تشديد العقوبات ضد كل من يرتكب أفعالا من شأنها تهديد سلامة القطارات أو التعدي على منشآت الهيئة، ضمن إطار تعزيز إجراءات السلامة والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

ووفقا للمادة (20) مكرر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكررًا) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وفى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

محظورات بقانون السكة الحديد

الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر.

التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة.

العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط.

تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك.

اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.