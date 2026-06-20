تأجيل محاكمة فضل شاكر.. إعرف التفاصيل

مازالت محاكمة الفنان فضل شاكر ، وأزمته الصحية بالسجن تشغل بال الرأى العام ، خاصة أنه كان من المقرر ان يخضع الى محاكمة قريبا من قبل المحكمي العسكرية اللبنانية.

وفضلت المحكمة العسكرية اللبنانية ، أن تؤجل محاكمتها للفنان فضل شاكر لمدة اسبوع أخر لتكون يوم 30 يونيو بدلا من 24 يونيو، وذلك بسبب ظروف متعلقة بالمحكمة نفسها.

النظر فى دعوى فضل شاكر

وتنظر المحكمة العسكرية اللبنانية، طلب دفاع الفنان الكبير فضل شاكر، بإخلاء سبيل فضل شاكر، لدواع صحية.

و دعم دفاع فضل شاكر الطلب بتقارير طبية تشير إلى حاجته لمتابعة صحية مستمرة بسبب معاناته من مرض السكر وامراض أخرى.

من جانبها ، قررت المحكمة تشكيل لجنة طبية مختصة لإجراء فحص طبي مستقل ومراجعة حالته، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن الطلب.

ووافقت المحكمة على طلب محامية الفنان أماتا مبارك بإرفاق الملف الطبي الخاص بفضل شاكر ضمن أوراق القضية، مع تأجيل المحاكمة إلى 23 يونيو المقبل لاستكمال الاستماع إلى شهود إضافيين، تمهيدا للتقدم بطلب إخلاء سبيله.